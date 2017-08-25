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香川ドルトムント、欧州ＣＬ１次ＬでＲマドリードと「死のＨ組」

2017年8月25日2時9分  スポーツ報知
  • 欧州ＣＬの優勝トロフィー「ビッグイヤー」（ロイター）

　欧州ナンバーワンクラブを決める欧州チャンピオンズリーグの１次リーグ抽選会が２４日に行われ、日本代表ＭＦ香川真司（）のドルトムントは、スペイン王者で前回優勝のＲマドリード（スペイン）、トットナム（イングランド）、ＡＰＯＥＬ（キプロス）と同じＨ組になった。

　ホーム＆アウェーの総当たりで争われ、上位２位までが決勝トーナメントに進出できる。

　◆１次リーグ組み合わせ

　▽Ａ組
　ベンフィカ（ポルトガル王者）
　マンチェスターＵ（イングランド）
　バーゼル（スイス）
　ＣＳＫＡモスクワ（ロシア）

　▽Ｂ組
　バイエルン（ドイツ王者）
　パリＳＧ（フランス）
　アンデルレヒト（ベルギー）
　セルティック（スコットランド）

　▽Ｃ組
　チェルシー（イングランド王者）
　Ａマドリード（スペイン）
　ＡＳローマ（イタリア）
　カラバグ（アゼルバイジャン）

　▽Ｄ組
　ユベントス（イタリア王者）
　バルセロナ（スペイン）
　オリンピアコス（ギリシャ）
　スポルティング（ポルトガル）

　▽Ｅ組
　Ｓモスクワ（ロシア王者）
　セビリア（スペイン）
　リバプール（イングランド）
　マリボル（スロベニア）

　▽Ｆ組
　Ｓドネツク（ウクライナ王者）
　マンチェスターＣ（イングランド）
　ナポリ（イタリア）
　フェイエノールト（オランダ）

　▽Ｇ組
　ＡＳモナコ（フランス王者）
　ＦＣポルト（ポルトガル）
　ベジクタシュ（トルコ）
　ライプチヒ（ドイツ）

　▽Ｈ組
　Ｒマドリード（スペイン王者）
　ドルトムント（ドイツ）
　トットナム（イングランド）
　ＡＰＯＥＬ（キプロス）

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