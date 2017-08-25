香川ドルトムント、欧州ＣＬ１次ＬでＲマドリードと「死のＨ組」
2017年8月25日2時9分 スポーツ報知
欧州ナンバーワンクラブを決める欧州チャンピオンズリーグの１次リーグ抽選会が２４日に行われ、日本代表ＭＦ香川真司（）のドルトムントは、スペイン王者で前回優勝のＲマドリード（スペイン）、トットナム（イングランド）、ＡＰＯＥＬ（キプロス）と同じＨ組になった。
ホーム＆アウェーの総当たりで争われ、上位２位までが決勝トーナメントに進出できる。
◆１次リーグ組み合わせ
▽Ａ組
ベンフィカ（ポルトガル王者）
マンチェスターＵ（イングランド）
バーゼル（スイス）
ＣＳＫＡモスクワ（ロシア）
▽Ｂ組
バイエルン（ドイツ王者）
パリＳＧ（フランス）
アンデルレヒト（ベルギー）
セルティック（スコットランド）
▽Ｃ組
チェルシー（イングランド王者）
Ａマドリード（スペイン）
ＡＳローマ（イタリア）
カラバグ（アゼルバイジャン）
▽Ｄ組
ユベントス（イタリア王者）
バルセロナ（スペイン）
オリンピアコス（ギリシャ）
スポルティング（ポルトガル）
▽Ｅ組
Ｓモスクワ（ロシア王者）
セビリア（スペイン）
リバプール（イングランド）
マリボル（スロベニア）
▽Ｆ組
Ｓドネツク（ウクライナ王者）
マンチェスターＣ（イングランド）
ナポリ（イタリア）
フェイエノールト（オランダ）
▽Ｇ組
ＡＳモナコ（フランス王者）
ＦＣポルト（ポルトガル）
ベジクタシュ（トルコ）
ライプチヒ（ドイツ）
▽Ｈ組
Ｒマドリード（スペイン王者）
ドルトムント（ドイツ）
トットナム（イングランド）
ＡＰＯＥＬ（キプロス）