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ブラジル代表、日本戦のメンバー発表！ネイマール、パウリーニョら２５人

2017年10月21日13時55分  スポーツ報知
  • ネイマール

　ブラジルサッカー連盟は２０日、ブラジル代表メンバー２５人を発表した。同代表は１１月１０日にリール（フランス）で日本代表と、１４日にロンドン（英国）でイングランド代表と対戦する。

　メンバーにはパリＳＧのエースＦＷネイマール（２５）、ＲマドリードのＤＦマルセロ（２９）、バルセロナのＭＦパウリーニョ（２９）らが順当に入った。メンバーは以下の通り。

　▽ＧＫ　アリソン（ローマ＝イタリア）、エデルソン（マンチェスターＣ＝イングランド）、カッシオ（コリンチャンス）

　▽ＤＦ　ジェメルソン（モナコ＝フランス）、チアゴシウバ、マルキーニョス、ダニエウアウベス（以上パリＳＧ＝フランス）、ダニーロ（マンチェスターＣ＝イングランド）、マルセロ（Ｒマドリード＝スペイン）、ミランダ（インテル＝イタリア）、アレックス・サンドロ（ユベントス＝イタリア）

　▽ＭＦ　ジエゴ（フラメンゴ）、レナト・アウグスト（北京国安＝中国）、ジュリアーノ（フェネルバフチェ＝トルコ）、フェルナンジーニョ（マンチェスターＣ＝イングランド）、コウチーニョ（リバプール＝イングランド）、ウィリアン（チェルシー＝イングランド）、パウリーニョ（バルセロナ＝スペイン）、カゼミロ（Ｒマドリード＝スペイン）

　▽ＦＷ　ネイマール（パリＳＧ＝フランス）、フィルミーノ（リバプール＝イングランド）、ガブリエウジェズス（マンチェスターＣ＝イングランド）、ドウグラスコスタ（ユベントス＝イタリア）、タイソン（Ｓドネツク＝ウクライナ）、ジエゴソウザ（スポルチ・レシフェ）

※カッコ内は所属と国名

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