ブラジル代表、日本戦のメンバー発表！ネイマール、パウリーニョら２５人
2017年10月21日13時55分 スポーツ報知
ブラジルサッカー連盟は２０日、ブラジル代表メンバー２５人を発表した。同代表は１１月１０日にリール（フランス）で日本代表と、１４日にロンドン（英国）でイングランド代表と対戦する。
メンバーにはパリＳＧのエースＦＷネイマール（２５）、ＲマドリードのＤＦマルセロ（２９）、バルセロナのＭＦパウリーニョ（２９）らが順当に入った。メンバーは以下の通り。
▽ＧＫ アリソン（ローマ＝イタリア）、エデルソン（マンチェスターＣ＝イングランド）、カッシオ（コリンチャンス）
▽ＤＦ ジェメルソン（モナコ＝フランス）、チアゴシウバ、マルキーニョス、ダニエウアウベス（以上パリＳＧ＝フランス）、ダニーロ（マンチェスターＣ＝イングランド）、マルセロ（Ｒマドリード＝スペイン）、ミランダ（インテル＝イタリア）、アレックス・サンドロ（ユベントス＝イタリア）
▽ＭＦ ジエゴ（フラメンゴ）、レナト・アウグスト（北京国安＝中国）、ジュリアーノ（フェネルバフチェ＝トルコ）、フェルナンジーニョ（マンチェスターＣ＝イングランド）、コウチーニョ（リバプール＝イングランド）、ウィリアン（チェルシー＝イングランド）、パウリーニョ（バルセロナ＝スペイン）、カゼミロ（Ｒマドリード＝スペイン）
▽ＦＷ ネイマール（パリＳＧ＝フランス）、フィルミーノ（リバプール＝イングランド）、ガブリエウジェズス（マンチェスターＣ＝イングランド）、ドウグラスコスタ（ユベントス＝イタリア）、タイソン（Ｓドネツク＝ウクライナ）、ジエゴソウザ（スポルチ・レシフェ）
※カッコ内は所属と国名