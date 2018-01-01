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連覇へ東福岡１０１得点大勝　花園８強が出そろう

2018年1月1日16時55分  スポーツ報知

　第９７回全国高校ラグビーは１日、東大阪市の花園ラグビー場で３回戦８試合が行われ、前回Ｖの東福岡、今春の全国選抜大会Ｖの桐蔭学園（神奈川）、同準Ｖの京都成章のＡシード３校などが８強進出を決めた。前回準Ｖの東海大仰星（大阪第２）は秋田工と２７―２７で引き分けたが、トライ数により次回出場権を得た。ノーシード校では報徳学園（兵庫）が唯一、勝ち残った。

　３回戦の結果と、この日抽選が行われた準々決勝（３日）の組み合わせは以下の通り。桐蔭学園と京都成章のＡシード対決が実現した。準決勝（５日）の組み合わせ抽選は３日に行う。

　▽３回戦（３０分ハーフ）

◎京都成章（京都）５―０流経大柏（千葉）

◎桐蔭学園（神奈川）４０―７尾道（広島）

〇国学院久我山（東京第２）２９―１５〇佐賀工（佐賀）

〇東海大仰星（大阪第２）２７―２７〇秋田工（秋田）

※東海大仰星がトライ数５―３で準々決勝進出。

〇大阪桐蔭（大阪第１）３１―１５〇目黒学院（東京第１）

〇日本航空石川（石川）４２―１４〇石見智翠館（島根）

　報徳学園（兵庫）１２―５〇中部大春日丘（愛知）

◎東福岡（福岡）１０１―５郡山北工（福島）

　▽準々決勝（３日・花園１）

　〈１〉◎桐蔭学園―◎京都成章

　〈２〉〇日本航空石川―◎東福岡

　〈３〉〇東海大仰星―報徳学園

　〈４〉〇大阪桐蔭―〇国学院久我山

　【注】◎はＡシード、〇はＢシード。試合開始時間は〈１〉午前１０時３０分、〈２〉同１１時５５分、〈３〉午後１時２０分、〈４〉同２時４５分。

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