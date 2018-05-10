１９年ラグビーＷ杯第１次日本代表発表五郎丸は外れる

五郎丸歩

日本ラグビー協会は９日、２０１９年Ｗ杯に向けた日本代表の１次候補メンバーを発表し、フランカーのリーチ・マイケル（東芝）やＦＢ松島幸太朗（サントリ穽）ら４０人が選ばれた。候補選手はトップリーグの出場試合数や休養について所属チ穽ムと調整ができる。選手の過密日程を解消し、代表活動を優先させる狙いがある。

前回１５年Ｗ杯代表からはフッカーの堀江翔太、ウィングの山田章仁（ともにパナソニック）ら１２人が入った。ＦＢ五郎丸歩（ヤマハ発動機）は外れた。候補選手には１９年大会までに日本代表資格を取得する可能性がある外国出身選手４人も含まれた。日本協会によると、顔ぶれは順次入れ替わる。

薫田真広・男子１５人制日本代表強化委員長の話「当初は昨年のフランス遠征終了後に発表する予定だった。日本代表ヘッドコーチのジェイミー・ジョセフと相談し、スーパーラグビーでの選手のコンディション調整などをふまえて発表することがよりよいと考え、このタイミングでの発表とした。（代表候補メンバーは）順次入れ替えを行なう予定で、第２次の発表は本年度のスーパーラグビーシーズン終了後を予定している。日本代表戦やスーパーラグビー、トップリーグの試合でのパフォーマンス次第では、今後、入れ替えの可能性もある」

【ＦＷ２４人】※はＷ杯までに日本代表資格を取得する選手、◎は１５年Ｗ杯代表

▼プロップ

浅原拓真（東芝）

石原慎太郎（サントリー）

◎稲垣啓太（パナソニック）

具智元（ホンダ）

須藤元樹（サントリー）

ヴァル・アサエリ愛（パナ ソニック）

◎三上正貴（東芝）

▼フッカー

坂手淳史（パナソニック）

庭井祐輔（キヤノン）

◎堀江翔太（パナソニック）

▼ロック

アニセ・サムエラ（キヤノン）

※グラント・ハッティング（神戸製鋼）

ヴィンピー・ファンデルヴァルト（ＮＴＴドコモ）

ヘル・ウヴェ（ヤマハ発動機）

◎真壁伸弥（サントリー）

※ジェームス・ムーア（サニックス）

▼フランカー

※ベン・ガンター（パナソニック）

徳永祥尭（東芝）

西川征克（サントリー）

◎アマナキ・レレイ・マフィ（ＮＴＴコム）

※ピーター・ラブスカフニ（クボタ）

◎リーチ・マイケル（東芝）

▼ＮＯ８

布巻峻介（パナソニック）

姫野和樹（トヨタ自動車）

【ＢＫ１６人】

▼ＳＨ

内田啓介（パナソニック）

茂野海人（トヨタ自動車）

◎田中史朗（パナソニック）

流大（サントリー）

▼ＳＯ

◎田村優（キヤノン）

松田力也（パナソニック）

▼ウィング

シオネ・テアウパ（クボタ）

◎福岡堅樹（パナソニック）

◎山田章仁（パナソニック）

レメキ・ロマノラヴァ（ホンダ）

▼センター

◎立川理道（クボタ）

ウィリアム・トゥポウ（コカ・コーラ）

中村亮土（サントリー）

ラファエレ・ティモシー（コカ・コーラ）

▼ＦＢ

野口竜司（パナソニック）◎松島幸太朗（サントリー）