２０１６年度ＭＶＰに山中！３年ぶり２度目の栄冠、年間最高試合＆ＫＯ賞も受賞で３冠

プロボクシングの年間表彰式が１０日、東京・文京区の東京ドームホテルで開かれ、２０１６年度の最優秀選手（ＭＶＰ）にＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介（３４）＝帝拳＝が選ばれた。

山中のＭＶＰ受賞は３年ぶり２度目となった。また昨年９月１６日にアンセルモ・モレノ（パナマ）との再戦に７回ＴＫＯ勝ちした１１度目の防衛戦が年間最高試合を受賞したほか、３年ぶり３度目となるＫＯ賞も受賞し、３冠を達成した。３冠は１９７８、７９年の具志堅用高、８９年の高橋ナオト、２０１４年の井上尚弥に続き史上４人目、５例目となった。

技能賞はＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・井上尚弥（２３）＝大橋＝、殊勲賞には昨年大みそかにＩＢＦ世界スーパーバンタム級王座を獲得した小国以載（２８）＝角海老宝石＝が選ばれた。

主な表彰選手は以下のとおり。

▽最優秀選手賞 ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介（帝拳）＝３年ぶり２度目

▽技能賞 ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・井上尚弥（大橋）＝初

▽殊勲賞 ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者・小国以載（角海老宝石）＝初

▽努力・敢闘賞 前日本スーパーバンタム級王者・石本康隆（帝拳）＝初

▽ＫＯ賞 山中慎介＝３年ぶり３度目、ＷＢＡ世界フライ級王者・井岡一翔（井岡）＝初

▽新鋭賞 東洋太平洋フライ級王者・比嘉大吾（白井具志堅）＝初