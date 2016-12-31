【ＲＩＺＩＮ】ミルコ、涙のＧＰ制覇…３１日全結果
2016年12月31日20時42分 スポーツ報知
◆ＲＩＺＩＮ ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＷＯＲＬＤ ＧＰ ２０１６ 無差別級トーナメントＦｉｎａｌ ＲＯＵＮＤ（３１日・さいたまスーパーアリーナ）
２０１６年「ＲＩＺＩＮ」の全試合が終了。ＧＰトーナメントと銘打った年末大会は、ミルコ・クロコップ（４２）＝クロアチア＝が全試合ＫＯ勝ちで無差別級初代王者に輝いた。
◆試合結果
第１試合 〇那須川天心（２回３７秒 アームトライアングルチョーク）カウイカ・オリージョ●
第２試合（ＧＰトーナメント準決勝） 〇ミルコ・クロコップ（１回４９秒 ＫＯ）バルト●
第３試合（ＧＰトーナメント準決勝） 〇アミール・アリアックバリ（判定２―１）ワレンティン・モルダフスキー●
第４試合 桜井“マッハ”速人（２回２分３７秒 ＴＫＯ）坂田亘●
第５試合 〇ギャビ・ガルシア（１回４１秒 ＴＫＯ）堀田祐美子●
第６試合 〇才賀紀左衛門（１回２分３秒 ＴＫＯ）ディラン・ウエスト●
第７試合 〇アンディ・ウィン（１回４分４２秒 腕ひしぎ十字固め）山本美憂●
第８試合 〇ＲＥＮＡ（３回２分４７秒 ＫＯ）ハンナ・タイソン●
第９試合 所英男（１回１分１９秒 腕十字固め）山本アーセン●
第１０試合 〇クロン・グレイシー（２回２分４秒 リアネイキッドチョーク）川尻達也●
第１１試合（ＧＰトーナメント決勝） 〇ミルコ・クロコップ（１回２分２秒 ＫＯ）アミール・アリアックバリ●