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【ＲＩＺＩＮ】ミルコ、涙のＧＰ制覇…３１日全結果

2016年12月31日20時42分  スポーツ報知

　◆ＲＩＺＩＮ　ＦＩＧＨＴＩＮＧ　ＷＯＲＬＤ　ＧＰ　２０１６　無差別級トーナメントＦｉｎａｌ　ＲＯＵＮＤ（３１日・さいたまスーパーアリーナ）

　２０１６年「ＲＩＺＩＮ」の全試合が終了。ＧＰトーナメントと銘打った年末大会は、ミルコ・クロコップ（４２）＝クロアチア＝が全試合ＫＯ勝ちで無差別級初代王者に輝いた。

　◆試合結果

　第１試合　〇那須川天心（２回３７秒　アームトライアングルチョーク）カウイカ・オリージョ●

　第２試合（ＧＰトーナメント準決勝）　〇ミルコ・クロコップ（１回４９秒　ＫＯ）バルト●

　第３試合（ＧＰトーナメント準決勝）　〇アミール・アリアックバリ（判定２―１）ワレンティン・モルダフスキー●

　第４試合　桜井“マッハ”速人（２回２分３７秒　ＴＫＯ）坂田亘●

　第５試合　〇ギャビ・ガルシア（１回４１秒　ＴＫＯ）堀田祐美子●

　第６試合　〇才賀紀左衛門（１回２分３秒　ＴＫＯ）ディラン・ウエスト●

　第７試合　〇アンディ・ウィン（１回４分４２秒　腕ひしぎ十字固め）山本美憂●

　第８試合　〇ＲＥＮＡ（３回２分４７秒　ＫＯ）ハンナ・タイソン●

　第９試合　所英男（１回１分１９秒　腕十字固め）山本アーセン●

　第１０試合　〇クロン・グレイシー（２回２分４秒　リアネイキッドチョーク）川尻達也●

　第１１試合（ＧＰトーナメント決勝）　〇ミルコ・クロコップ（１回２分２秒　ＫＯ）アミール・アリアックバリ●

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