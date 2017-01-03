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【箱根駅伝】復路で逆転総合Ｖは過去２９回　直近は１１年早大が２７秒差ひっくり返す

2017年1月3日7時37分  スポーツ報知
  • 競り合う早大１区の武田凜太郎（左）と青学大１区の梶谷瑠哉（右）

　◆報知新聞社後援　第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９・６キロ）

　史上６校目の大会３連覇と史上４校目の年度３冠を目指す大本命の青学大は、２位の早大より３３秒先に復路を出発する。青学大は初優勝した１５年は往路で２位・明大と４分５９秒差、昨年は２位・東洋大と３分４秒差だった。今回の３３秒差はもっとも差が詰まった中での復路スタートとなる。早大などは、青学大の３連覇阻止を復路にかける。

　箱根駅伝では、往路優勝校が総合優勝を逃したことが過去２９回あった。直近は１１年の早大で、２７秒差で往路Ｖの東洋大を追って芦ノ湖を出発、逆転の総合Ｖを飾った。

　今回と同様の３３秒差以内は５例。過去の復路で逆転して総合優勝は次の通り。

　◆過去の復路逆転総合Ｖ

　往路タイム差・年　　　　＝総合Ｖ（往路順位）往路Ｖ
　　８分２７秒・１９２０年＝東京高師（２）明大
　　７分５５秒・１９７１年＝日体大　（４）日大
　　７分４１秒・１９６０年＝中大　　（３）日大
　　６分５９秒・１９３２年＝慶大　　（２）日大
　　６分３２秒・１９８６年＝順大　　（５）早大
　　５分４５秒・１９４３年＝日大　　（２）慶大
　　５分３４秒・１９２５年＝明大　　（２）中大
　　３分５５秒・１９８７年＝順大　　（３）日体大
　　３分３０秒・１９２１年＝明大　　（２）早大
　　３分１３秒・１９２９年＝明大　　（２）早大
　　２分５７秒・１９７８年＝日体大　（２）順大
　　２分５１秒・２００６年＝亜大　　（６）順大
　　２分４４秒・１９２４年＝明大　　（２）東京高師
　　２分４２秒・１９５２年＝早大　　（２）中大
　　２分３６秒・１９７４年＝日大　　（２）東農大
　　２分１５秒・１９９６年＝中大　　（２）早大
　　２分１３秒・１９２３年＝早大　　（２）明大
　　２分１０秒・１９３１年＝早大　　（２）法大
　　１分５０秒・１９９９年＝順大　　（２）駒大
　　１分４７秒・１９９５年＝山梨学院大（２）早大
　　１分３９秒・２００３年＝駒大　　（２）山梨学院大
　　１分３１秒・１９２２年＝早大　　（２）東京高師
　　１分１４秒・２００８年＝駒大　　（２）早大
　　　　４８秒・１９３０年＝早大　　（２）慶大
　　　　３０秒・２００５年＝駒大　　（２）東海大
　　　　２７秒・２０１１年＝早大　　（２）東洋大
　　　　２６秒・１９８２年＝順大　　（２）日体大
　　　　２３秒・２００２年＝駒大　　（２）神奈川大
　　　　　８秒・２００１年＝順大　　（２）中大

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