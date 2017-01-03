【箱根駅伝】復路で逆転総合Ｖは過去２９回 直近は１１年早大が２７秒差ひっくり返す

◆報知新聞社後援 第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９・６キロ）

史上６校目の大会３連覇と史上４校目の年度３冠を目指す大本命の青学大は、２位の早大より３３秒先に復路を出発する。青学大は初優勝した１５年は往路で２位・明大と４分５９秒差、昨年は２位・東洋大と３分４秒差だった。今回の３３秒差はもっとも差が詰まった中での復路スタートとなる。早大などは、青学大の３連覇阻止を復路にかける。

箱根駅伝では、往路優勝校が総合優勝を逃したことが過去２９回あった。直近は１１年の早大で、２７秒差で往路Ｖの東洋大を追って芦ノ湖を出発、逆転の総合Ｖを飾った。

今回と同様の３３秒差以内は５例。過去の復路で逆転して総合優勝は次の通り。

◆過去の復路逆転総合Ｖ

往路タイム差・年 ＝総合Ｖ（往路順位）往路Ｖ

８分２７秒・１９２０年＝東京高師（２）明大

７分５５秒・１９７１年＝日体大 （４）日大

７分４１秒・１９６０年＝中大 （３）日大

６分５９秒・１９３２年＝慶大 （２）日大

６分３２秒・１９８６年＝順大 （５）早大

５分４５秒・１９４３年＝日大 （２）慶大

５分３４秒・１９２５年＝明大 （２）中大

３分５５秒・１９８７年＝順大 （３）日体大

３分３０秒・１９２１年＝明大 （２）早大

３分１３秒・１９２９年＝明大 （２）早大

２分５７秒・１９７８年＝日体大 （２）順大

２分５１秒・２００６年＝亜大 （６）順大

２分４４秒・１９２４年＝明大 （２）東京高師

２分４２秒・１９５２年＝早大 （２）中大

２分３６秒・１９７４年＝日大 （２）東農大

２分１５秒・１９９６年＝中大 （２）早大

２分１３秒・１９２３年＝早大 （２）明大

２分１０秒・１９３１年＝早大 （２）法大

１分５０秒・１９９９年＝順大 （２）駒大

１分４７秒・１９９５年＝山梨学院大（２）早大

１分３９秒・２００３年＝駒大 （２）山梨学院大

１分３１秒・１９２２年＝早大 （２）東京高師

１分１４秒・２００８年＝駒大 （２）早大

４８秒・１９３０年＝早大 （２）慶大

３０秒・２００５年＝駒大 （２）東海大

２７秒・２０１１年＝早大 （２）東洋大

２６秒・１９８２年＝順大 （２）日体大

２３秒・２００２年＝駒大 （２）神奈川大

８秒・２００１年＝順大 （２）中大

