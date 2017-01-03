【箱根駅伝】青学大は７区に田村、８区下田、１０区に安藤投入…エントリー変更は計４４人

◆報知新聞社後援 第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９・６キロ）

第９３回箱根駅伝は３日、復路がスタートした。往路を制し、３連覇を狙う青学大は７区に田村和希（３年）、８区に下田裕太（３年）、１０区に安藤悠哉（４年）の３人を変更。万全の態勢を整えた。３３秒差で追う早大は７、８、９区を変更し、逆転Ｖを狙う。

変更は全体で４４人。区間別では７区が１２人、８区が１１人の変更となった。最も変更が少なかったのは６区の４人だった。

▼青学大

７区 林奎介（２年）→田村和希（３年）

８区 吉永竜聖（３年）→下田裕太（３年）

１０区 中村祐紀（３年）→安藤悠哉（４年）

▼東洋大

８区 中尾聡志（１年）→竹下和輝（３年）

９区 山本采矢（４年）→野村峻哉（３年）

▼駒大

８区 山下一貴（１年）→広瀬匠（４年）

▼早大

７区 今井開智（４年）→井戸浩貴（４年）

８区 箱田幸寛（４年）→太田智樹（１年）

９区 大木皓太（１年）→光延誠（３年）

▼東海大

７区 湯沢舜（２年）→石橋安孝（４年）

１０区 宮本甲斐（４年）→林竜之介（４年）

▼順大

８区 金原弘直（２年）→甲斐智樹（４年）

１０区 中村陵介（３年）→作田直也（４年）

▼日体大

７区 住田優範（３年）→城越勇星（３年）

８区 宮崎勇将（２年）→中川翔太（１年）

９区 山本航平（４年）→室伏穂高（２年）

▼山梨学院大

６区→池田真臣（２年）→秦将吾（４年）

７区 市谷龍太郎（３年）→久保和馬（２年）

▼中央学院大

６区 坂元大介（３年）→樋口陸（２年）

１０区 久保田翼（４年）→村上優輝（４年）

▼帝京大

７区 田村岳士（１年）→岩佐壱誠（１年）

▼大東大

７区 北村一摩（４年）→鈴木太基（４年）

８区 斎藤諒（２年）→林日高（３年）

▼明大

６区 皆浦巧（３年）→田中龍太（２年）

７区 竹山直宏（２年）→磯口晋平（３年）

９区 射場雄太朗（４年）→吉田楓（４年）

▼創価大

６区 吉留一喬（１年）→作田将希（２年）

７区 姫宮大地（３年）→古場京介（２年）

８区 二宗広大（２年）→米満怜（１年）

▼法大

７区 鈴木亮平（２年）→細川翔太郎（３年）

９区 本多寛幸（２年）→城越洸星（４年）

１０区 阿部泰久（２年）→東福龍太郎（２年）

▼神奈川大

９区 朝倉健太（４年）→大川一成（３年）

▼上武大

８区 松村脩平（３年）→大森樹（２年）

９区 山岸広海（３年）→佐藤駿也（３年）

▼拓大

９区 中井慎吾（１年）→土師悠作（３年）

▼国学院大

８区 渡辺貴（３年）→熊耳智貴（３年）

９区 磯辺翔太（３年）→国沢優志（３年）

１０区 軸屋健（３年）→鈴木涼太（４年）

▼国士舘大

６区 高田直也（２年）→福田有馬（１年）

７区 守屋太貴（３年）→戸沢奨（２年）

▼日大

７区 畔柳揮（４年）→石垣陽介（１年）

８区 松木之衣（１年）→小坂太我（１年）

１０区 村田誠児（４年）→山崎和麻（４年）

▼関東学生連合

変更なし