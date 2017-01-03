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【箱根駅伝】青学大は７区に田村、８区下田、１０区に安藤投入…エントリー変更は計４４人

2017年1月3日8時1分  スポーツ報知
  • 青学大・田村和希

　◆報知新聞社後援　第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９・６キロ）

　第９３回箱根駅伝は３日、復路がスタートした。往路を制し、３連覇を狙う青学大は７区に田村和希（３年）、８区に下田裕太（３年）、１０区に安藤悠哉（４年）の３人を変更。万全の態勢を整えた。３３秒差で追う早大は７、８、９区を変更し、逆転Ｖを狙う。

　変更は全体で４４人。区間別では７区が１２人、８区が１１人の変更となった。最も変更が少なかったのは６区の４人だった。

　▼青学大
　７区　林奎介（２年）→田村和希（３年）
　８区　吉永竜聖（３年）→下田裕太（３年）
　１０区　中村祐紀（３年）→安藤悠哉（４年）

　▼東洋大
　８区　中尾聡志（１年）→竹下和輝（３年）
　９区　山本采矢（４年）→野村峻哉（３年）

　▼駒大
　８区　山下一貴（１年）→広瀬匠（４年）

　▼早大
　７区　今井開智（４年）→井戸浩貴（４年）
　８区　箱田幸寛（４年）→太田智樹（１年）
　９区　大木皓太（１年）→光延誠（３年）

　▼東海大
　７区　湯沢舜（２年）→石橋安孝（４年）
　１０区　宮本甲斐（４年）→林竜之介（４年）

　▼順大
　８区　金原弘直（２年）→甲斐智樹（４年）
　１０区　中村陵介（３年）→作田直也（４年）

　▼日体大
　７区　住田優範（３年）→城越勇星（３年）
　８区　宮崎勇将（２年）→中川翔太（１年）
　９区　山本航平（４年）→室伏穂高（２年）

　▼山梨学院大
　６区→池田真臣（２年）→秦将吾（４年）
　７区　市谷龍太郎（３年）→久保和馬（２年）

　▼中央学院大
　６区　坂元大介（３年）→樋口陸（２年）
　１０区　久保田翼（４年）→村上優輝（４年）

　▼帝京大
　７区　田村岳士（１年）→岩佐壱誠（１年）

　▼大東大
　７区　北村一摩（４年）→鈴木太基（４年）
　８区　斎藤諒（２年）→林日高（３年）

　▼明大
　６区　皆浦巧（３年）→田中龍太（２年）
　７区　竹山直宏（２年）→磯口晋平（３年）
　９区　射場雄太朗（４年）→吉田楓（４年）

　▼創価大
　６区　吉留一喬（１年）→作田将希（２年）
　７区　姫宮大地（３年）→古場京介（２年）
　８区　二宗広大（２年）→米満怜（１年）

　▼法大
　７区　鈴木亮平（２年）→細川翔太郎（３年）
　９区　本多寛幸（２年）→城越洸星（４年）
　１０区　阿部泰久（２年）→東福龍太郎（２年）

　▼神奈川大
　９区　朝倉健太（４年）→大川一成（３年）

　▼上武大
　８区　松村脩平（３年）→大森樹（２年）
　９区　山岸広海（３年）→佐藤駿也（３年）

　▼拓大
　９区　中井慎吾（１年）→土師悠作（３年）

　▼国学院大
　８区　渡辺貴（３年）→熊耳智貴（３年）
　９区　磯辺翔太（３年）→国沢優志（３年）
　１０区　軸屋健（３年）→鈴木涼太（４年）

　▼国士舘大
　６区　高田直也（２年）→福田有馬（１年）
　７区　守屋太貴（３年）→戸沢奨（２年）

　▼日大
　７区　畔柳揮（４年）→石垣陽介（１年）
　８区　松木之衣（１年）→小坂太我（１年）
　１０区　村田誠児（４年）→山崎和麻（４年）

　▼関東学生連合
　変更なし

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箱根駅伝 2017

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