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【箱根駅伝】全区間で最も気象の変化激しい…７区の各大学最高記録

2017年1月3日9時23分  スポーツ報知
  • 駒大・設楽悠太（１２年）

　◆報知新聞社後援　第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９・６キロ）

　前半の小田原市街はほぼ平坦。９キロ過ぎの国府津駅辺りから小さなアップダウンが続く。この区間を走る時刻は午前９時半。次第に気温が上昇する時間帯にあたり、全区間中、最も気象の変化が激しい。相模湾を右に見て、旧東海道の面影が残る松並木を抜けて大磯警察署を過ぎると、いよいよ平塚中継所となる。

　◆７区（２１・３キロ）：区間記録　１時間０２分３２秒＝設楽悠太（１２年・東洋大４年）

　◆７区の各大学区間記録
　青学大　　　１時間０２分４０秒　小椋　裕介　１５年
　東洋大　　　１時間０２分３２秒　設楽　悠太　１２年
　駒　大　　　１時間０３分１２秒　揖斐　祐治　００年
　早　大　　　１時間０２分５３秒　武井　隆次　９３年
　東海大　　　１時間０２分３５秒　佐藤　悠基　０８年
　順　大　　　１時間０３分３８秒　坂井　隆則　０１年
　日体大　　　１時間０４分３８秒　鷲見　知彦　０７年
　山梨学院大　１時間０４分３８秒　国増　尚吾　９５年
　中央学院大　１時間０５分０２秒　沼田　大貴　１２年
　帝京大　　　１時間０４分１８秒　蝦名　聡勝　１４年
　大東大　　　１時間０３分３６秒　柴田　純一　０２年
　明　大　　　１時間０３分５８秒　牟田　祐樹　１６年
　創価大　　　１時間０６分３３秒　江藤　光輝　１５年
　法　大　　　１時間０３分５３秒　奈良沢　徹　０１年
　神奈川大　　１時間０３分２０秒　吉村　尚悟　０１年
　上武大　　　１時間０５分５０秒　三好　慎平　１５年
　拓　大　　　１時間０４分２２秒　奥谷　裕一　１２年
　　　　　　　１時間０４分２２秒　野本　大喜　１１年
　国学院大　　１時間０４分３８秒　広川　倖暉　１４年
　国士舘大　　１時間０５分４５秒　小野　浩典　１２年
　日　大　　　１時間０４分３９秒　川崎　光年　９５年
　関東学生連合１時間０４分４９秒　安島　慎吾　１２年＝専大

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