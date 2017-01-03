【箱根駅伝】全区間で最も気象の変化激しい…７区の各大学最高記録

◆報知新聞社後援 第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９・６キロ）

前半の小田原市街はほぼ平坦。９キロ過ぎの国府津駅辺りから小さなアップダウンが続く。この区間を走る時刻は午前９時半。次第に気温が上昇する時間帯にあたり、全区間中、最も気象の変化が激しい。相模湾を右に見て、旧東海道の面影が残る松並木を抜けて大磯警察署を過ぎると、いよいよ平塚中継所となる。

◆７区（２１・３キロ）：区間記録 １時間０２分３２秒＝設楽悠太（１２年・東洋大４年）

◆７区の各大学区間記録

青学大 １時間０２分４０秒 小椋 裕介 １５年

東洋大 １時間０２分３２秒 設楽 悠太 １２年

駒 大 １時間０３分１２秒 揖斐 祐治 ００年

早 大 １時間０２分５３秒 武井 隆次 ９３年

東海大 １時間０２分３５秒 佐藤 悠基 ０８年

順 大 １時間０３分３８秒 坂井 隆則 ０１年

日体大 １時間０４分３８秒 鷲見 知彦 ０７年

山梨学院大 １時間０４分３８秒 国増 尚吾 ９５年

中央学院大 １時間０５分０２秒 沼田 大貴 １２年

帝京大 １時間０４分１８秒 蝦名 聡勝 １４年

大東大 １時間０３分３６秒 柴田 純一 ０２年

明 大 １時間０３分５８秒 牟田 祐樹 １６年

創価大 １時間０６分３３秒 江藤 光輝 １５年

法 大 １時間０３分５３秒 奈良沢 徹 ０１年

神奈川大 １時間０３分２０秒 吉村 尚悟 ０１年

上武大 １時間０５分５０秒 三好 慎平 １５年

拓 大 １時間０４分２２秒 奥谷 裕一 １２年

１時間０４分２２秒 野本 大喜 １１年

国学院大 １時間０４分３８秒 広川 倖暉 １４年

国士舘大 １時間０５分４５秒 小野 浩典 １２年

日 大 １時間０４分３９秒 川崎 光年 ９５年

関東学生連合１時間０４分４９秒 安島 慎吾 １２年＝専大

