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【箱根駅伝】最古の区間記録は９７年に山梨学院大・古田がマーク…８区の各大学最高記録

2017年1月3日10時14分  スポーツ報知
  • 山梨学院大・古田哲弘（９７年）

　タスキを受けた直後に花水川を渡る。前半は平坦だが、中盤以降はダラダラとした上り坂となり、日差しも強まって選手たちの体力を奪う。相模湾に別れを告げ、残り５キロ地点にある遊行寺の急な上り坂が難所となる。この辺りからシード権争いにも注目が集まり、中継所まで約２キロの原宿交差点からの最後のアップダウンが勝負を分ける。区間記録は１９９７年に山梨学院大・古田哲弘がマーク。この記録は現在の箱根駅伝では最古の区間記録になる。

　◆８区（２１・４キロ）：区間記録　１時間０４分０５秒＝古田哲弘（９７年・山梨学院大１年）

　◆８区の各大学最高記録
　青学大　　　１時間０４分２１秒　下田　裕太　１６年
　東洋大　　　１時間０４分１２秒　大津　顕杜　１２年
　駒　大　　　１時間０４分４８秒　武井　拓麻　０１年
　早　大　　　１時間０５分２３秒　志方　文典　１２年
　東海大　　　１時間０５分２７秒　影山　淳一　０４年
　順　大　　　１時間０４分３７秒　奥田真一郎　００年
　日体大　　　１時間０５分３８秒　解良　健二　０１年
　山梨学院大　１時間０４分０５秒　古田　哲弘　９７年
　中央学院大　１時間０４分４８秒　杉本　芳規　０６年
　帝京大　　　１時間０５分５６秒　山川　雄大　１２年
　大東大　　　１時間０５分５０秒　吉川　修平　１４年
　明　大　　　１時間０５分２１秒　有村　優樹　１４年
　創価大　　　１時間０８分５４秒　新村　健太　１５年
　法　大　　　１時間０４分５７秒　田中　宏幸　０５年
　神奈川大　　１時間０５分１５秒　林　健太郎　１４年
　上武大　　　１時間０６分３７秒　田林　希望　１５年
　拓　大　　　１時間０６分０６秒　重松　修平　０１年
　国学院大　　１時間０５分１９秒　南　　智浩　０６年
　国士舘大　　１時間０７分１１秒　久井原　歩　１２年
　日　大　　　１時間０４分５０秒　福井　　誠　０５年
　関東学生連合１時間０６分１２秒　松井　将器　１６年＝東工大※オープン参加

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