【箱根駅伝】最古の区間記録は９７年に山梨学院大・古田がマーク…８区の各大学最高記録

タスキを受けた直後に花水川を渡る。前半は平坦だが、中盤以降はダラダラとした上り坂となり、日差しも強まって選手たちの体力を奪う。相模湾に別れを告げ、残り５キロ地点にある遊行寺の急な上り坂が難所となる。この辺りからシード権争いにも注目が集まり、中継所まで約２キロの原宿交差点からの最後のアップダウンが勝負を分ける。区間記録は１９９７年に山梨学院大・古田哲弘がマーク。この記録は現在の箱根駅伝では最古の区間記録になる。

◆８区（２１・４キロ）：区間記録 １時間０４分０５秒＝古田哲弘（９７年・山梨学院大１年）

◆８区の各大学最高記録

青学大 １時間０４分２１秒 下田 裕太 １６年

東洋大 １時間０４分１２秒 大津 顕杜 １２年

駒 大 １時間０４分４８秒 武井 拓麻 ０１年

早 大 １時間０５分２３秒 志方 文典 １２年

東海大 １時間０５分２７秒 影山 淳一 ０４年

順 大 １時間０４分３７秒 奥田真一郎 ００年

日体大 １時間０５分３８秒 解良 健二 ０１年

山梨学院大 １時間０４分０５秒 古田 哲弘 ９７年

中央学院大 １時間０４分４８秒 杉本 芳規 ０６年

帝京大 １時間０５分５６秒 山川 雄大 １２年

大東大 １時間０５分５０秒 吉川 修平 １４年

明 大 １時間０５分２１秒 有村 優樹 １４年

創価大 １時間０８分５４秒 新村 健太 １５年

法 大 １時間０４分５７秒 田中 宏幸 ０５年

神奈川大 １時間０５分１５秒 林 健太郎 １４年

上武大 １時間０６分３７秒 田林 希望 １５年

拓 大 １時間０６分０６秒 重松 修平 ０１年

国学院大 １時間０５分１９秒 南 智浩 ０６年

国士舘大 １時間０７分１１秒 久井原 歩 １２年

日 大 １時間０４分５０秒 福井 誠 ０５年

関東学生連合１時間０６分１２秒 松井 将器 １６年＝東工大※オープン参加