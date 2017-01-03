【箱根駅伝】６区は法大、神奈川大ら１０校で大学記録更新
2017年1月3日11時55分 スポーツ報知
◆報知新聞社後援 第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９・６キロ）
６区は１０校で大学記録が誕生した。法大の佐藤敏也（１年）は初の箱根で５８分５２秒の区間３位の記録をマーク。これまでの法大の６区の大学記録１時間２分３６秒（２０１６年 田中優大＝４年）を大きく更新した。大学記録を更新したのは他に
▼順大
（旧）１時間０分４０秒 森湧暉（２年）２０１５年
（新）１時間０分１３秒 橋本龍一（１年）
▼神奈川大
（旧）１時間２分７秒 鈴木祐希（２年）２０１６年
（新）５９分４６秒 鈴木祐希（３年）
▼日体大
（旧）５８分９秒 秋山清仁（３年）２０１６年
（新）５８分１秒 秋山清仁（４年）
▼帝京大
（旧）１時間１分８秒 原由樹人（４年）２０１６年
（新）１時間０分０秒 横井裕仁（２年）
▼日大
（旧）１時間０分２１秒 町井宏行（２年）２０１６年
（新）１時間０分２０秒 町井宏行（３年）
▼拓大
（旧）１時間３分７秒 大島千幸（４年）２０１５年
（新）５９分５５秒 馬場祐輔（２年）
▼東海大
（旧）１時間０分２６秒 山下英俊（４年）２０１５年
（新）５９分５６秒 中島怜利（１年）
▼大東大
（旧）１時間０分４０秒 鴇沢駿介（３年）２０１６年
（新）５９分５２秒 鴇沢駿介（４年）
※国士舘大は現行での６区の記録がないため、福田有馬（１年）の１時間６分２６秒が大学記録となる。箱根駅伝