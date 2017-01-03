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【箱根駅伝】６区は法大、神奈川大ら１０校で大学記録更新

2017年1月3日11時55分  スポーツ報知
  • 法大６区・佐藤

　◆報知新聞社後援　第９３回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９・６キロ）

　６区は１０校で大学記録が誕生した。法大の佐藤敏也（１年）は初の箱根で５８分５２秒の区間３位の記録をマーク。これまでの法大の６区の大学記録１時間２分３６秒（２０１６年　田中優大＝４年）を大きく更新した。大学記録を更新したのは他に

　▼順大
　（旧）１時間０分４０秒　森湧暉（２年）２０１５年

　（新）１時間０分１３秒　橋本龍一（１年）

　▼神奈川大
　（旧）１時間２分７秒　鈴木祐希（２年）２０１６年

　（新）５９分４６秒　鈴木祐希（３年）

　▼日体大
　（旧）５８分９秒　秋山清仁（３年）２０１６年

　（新）５８分１秒　秋山清仁（４年）

　▼帝京大
　（旧）１時間１分８秒　原由樹人（４年）２０１６年

　（新）１時間０分０秒　横井裕仁（２年）

　▼日大
　（旧）１時間０分２１秒　町井宏行（２年）２０１６年

　（新）１時間０分２０秒　町井宏行（３年）

　▼拓大
　（旧）１時間３分７秒　大島千幸（４年）２０１５年

　（新）５９分５５秒　馬場祐輔（２年）

　▼東海大
　（旧）１時間０分２６秒　山下英俊（４年）２０１５年

　（新）５９分５６秒　中島怜利（１年）

　▼大東大
　（旧）１時間０分４０秒　鴇沢駿介（３年）２０１６年

　（新）５９分５２秒　鴇沢駿介（４年）

※国士舘大は現行での６区の記録がないため、福田有馬（１年）の１時間６分２６秒が大学記録となる。

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