マラソン世界陸上代表に、安藤友香、川内優輝ら男女６人発表！

日本陸連は１７日、都内で会見し、今夏のロンドン世界陸上男女マラソン代表の６選手を発表した。

女子は最終選考会の名古屋ウィメンズ（１２日）で日本歴代４位の２時間２１分３６秒の好記録を出した安藤友香（２３）＝スズキ浜松ＡＣ＝が、派遣設定を突破して内定済みだった。残り２枠は大阪国際女子（１月）を優勝した重友梨佐（２９）＝天満屋＝、名古屋ウィメンズで日本人２位の清田真央（２３）＝スズキ浜松ＡＣ＝が順当に選ばれた。

男子は、びわ湖毎日を除く選考３大会の日本人トップを選出。福岡国際（昨年１２月）で日本人トップとなり、３大会目の世陸代表をつかんだ川内優輝（３０）＝埼玉県庁＝は、今大会を最後に日本代表の第一線から退く考えを示しており、有終の表彰台を目指す。別府大分毎日で優勝した中本健太郎（３４）＝安川電機＝は、１２年ロンドン五輪６位、１３年モスクワ世界陸上５位の勝負強さを示したい。東京（２月）で日本人トップとなった井上大仁（２４）＝ＭＨＰＳ＝は２０年東京五輪世代の若手として、初の世陸に挑む。

男女の代表は次の通り。

◆男子

川内優輝（３０）＝埼玉県庁＝

井上大仁（２４）＝ＭＨＰＳ＝

中本健太郎（３４）＝安川電機＝

◆女子

安藤友香（２３）＝スズキ浜松ＡＣ＝

重友梨佐（２９）＝天満屋＝

清田真央（２３）＝スズキ浜松ＡＣ＝