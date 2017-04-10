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新日本プロレス両国国技館大会の全試合結果

2017年4月10日0時0分  スポーツ報知
  • 第０試合の中西、ライガー、フィンレー組みＶＳ川人、岡、北村

　◆新日本プロレス「戦国炎舞―ＫＩＺＮＡ―ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＳＡＫＵＲＡ　ＧＥＮＥＳＩＳ　２０１７」（９日・両国国技館）

　▽第０試合（６人タッグマッチ１５分１本勝負）

中西学、獣神サンダー・ライガー、〇デビッド・フィンレー（７分００秒、プリマトクター→エビ固め）川人拓来、岡倫之、●北村克哉

　▽第１試合（８人タッグマッチ２０分１本勝負）

〇タマ・トンガ、タンガ・ロア、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ（８分４０秒、ガン・スタン→エビ固め）真壁刀義、永田裕志、タイガーマスクＷ、●タイガーマスク

　▽第２試合（６人タッグマッチ２０分１本勝負）

〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ロッキー・ロメロ、バレッタ（６分５０秒、カルマ→エビ固め）鈴木みのる、エル・デスペラード、●ＴＡＫＡみちのく

　▽ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合（６０分１本勝負）

王者組・〇金丸義信、タイチ（１０分２６秒、ディープ・インパクト→片エビ固め）挑戦者組・外道、●邪道　

　▽第４試合（タッグマッチ３０分１本勝負）

〇ケニー・オメガ、バッドラック・ファレ（１０分１５秒、片翼の天使→片エビ固め）●石井智宏、矢野通

　▽第５試合（８人タッグマッチ３０分１本勝負）

棚橋弘至、〇ジュース・ロビンソン、田口隆祐、リコシェ（１１分３０秒、パルプフリクション→片エビ固め）●内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ

　▽ＩＷＧＰタッグ選手権試合（６０分１本勝負）

挑戦者組・〇レイモンド・ロウ、ハンソン（１４分０６秒、フォールアウト→エビ固め）王者組・天山広吉、●小島聡

　▽ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合（６０分１本勝負）

〇王者・後藤洋央紀（１６分１６秒、ＧＴＲ→エビ固め）●挑戦者・ザック・セイバーＪｒ

　▽ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合（６０分１本勝負）

　〇王者・高橋ヒロム（１分５６秒、ＴＩＭＥ　ＢＯＭＢ→体固め）●挑戦者・ＫＵＳＨＩＤＡ

　▽ＩＷＧＰヘビー級選手権試合（６０分１本勝負）

〇王者・オカダ・カズチカ（３８分０９秒、レインメーカー→片エビ固め）●挑戦者・柴田勝頼

　※観衆１万２３１人＝超満員札止め

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