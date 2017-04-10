新日本プロレス両国国技館大会の全試合結果
◆新日本プロレス「戦国炎舞―ＫＩＺＮＡ―ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＳＡＫＵＲＡ ＧＥＮＥＳＩＳ ２０１７」（９日・両国国技館）
▽第０試合（６人タッグマッチ１５分１本勝負）
中西学、獣神サンダー・ライガー、〇デビッド・フィンレー（７分００秒、プリマトクター→エビ固め）川人拓来、岡倫之、●北村克哉
▽第１試合（８人タッグマッチ２０分１本勝負）
〇タマ・トンガ、タンガ・ロア、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ（８分４０秒、ガン・スタン→エビ固め）真壁刀義、永田裕志、タイガーマスクＷ、●タイガーマスク
▽第２試合（６人タッグマッチ２０分１本勝負）
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ロッキー・ロメロ、バレッタ（６分５０秒、カルマ→エビ固め）鈴木みのる、エル・デスペラード、●ＴＡＫＡみちのく
▽ＩＷＧＰジュニアタッグ選手権試合（６０分１本勝負）
王者組・〇金丸義信、タイチ（１０分２６秒、ディープ・インパクト→片エビ固め）挑戦者組・外道、●邪道
▽第４試合（タッグマッチ３０分１本勝負）
〇ケニー・オメガ、バッドラック・ファレ（１０分１５秒、片翼の天使→片エビ固め）●石井智宏、矢野通
▽第５試合（８人タッグマッチ３０分１本勝負）
棚橋弘至、〇ジュース・ロビンソン、田口隆祐、リコシェ（１１分３０秒、パルプフリクション→片エビ固め）●内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ
▽ＩＷＧＰタッグ選手権試合（６０分１本勝負）
挑戦者組・〇レイモンド・ロウ、ハンソン（１４分０６秒、フォールアウト→エビ固め）王者組・天山広吉、●小島聡
▽ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合（６０分１本勝負）
〇王者・後藤洋央紀（１６分１６秒、ＧＴＲ→エビ固め）●挑戦者・ザック・セイバーＪｒ
▽ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合（６０分１本勝負）
〇王者・高橋ヒロム（１分５６秒、ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ→体固め）●挑戦者・ＫＵＳＨＩＤＡ
▽ＩＷＧＰヘビー級選手権試合（６０分１本勝負）
〇王者・オカダ・カズチカ（３８分０９秒、レインメーカー→片エビ固め）●挑戦者・柴田勝頼
※観衆１万２３１人＝超満員札止め