【箱根駅伝】青学大・小野田が自身の大学記録を更新 東海大、東京国際大も

◆報知新聞社後援 第９４回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９．６キロ）

第９４回東京箱根間往復大学駅伝競走は３日、箱根・芦ノ湖を出発。６区から７区にタスキリレーした。青学大の小野田勇次（３年）が昨年の自身の記録を２８秒縮め、大学記録を更新。ほかに東京国際大、帝京大、東海大、法大、東洋大も更新した。

▽青学大

小野田勇次（３年）５８分３秒 ※これまでの記録は小野田勇次（当時１年）の５８分３１秒（第９２回＝２０１６年）

▽東洋大

今西駿介（２年）５９分３１秒 ※これまでの記録は口町亮（当時３年）の５９分４１秒（第９２回＝２０１６年）

▽法大

佐藤敏也（２年）５８分４９秒 ※これまでの記録は佐藤敏也（当時１年）の５８分５２秒（第９３回＝２０１７年）

▽東海大

中島怜利（２年）５８分３６秒 ※これまでの記録は中島怜利（当時１年）の５９分５６秒（第９３回＝２０１７年）

▽帝京大

横井裕仁（３年）５９分２０秒 ※これまでの記録は原由樹人（当時４年）の１時間１分８秒（第９２回＝２０１６年）

▽東京国際大

河野歩（３年）１時間０分１９秒 ※これまでの記録は熊谷光（当時３年）ｎ１時間０分４３秒（第９２回＝２０１６年）

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