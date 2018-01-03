注 目 箱根駅伝記録速報   テレ東福田アナウンサーコラム   「馬トク激走データ　コンビニプリント」金杯もお任せ
Facebook
Twitter

【箱根駅伝】青学大・小野田が自身の大学記録を更新　東海大、東京国際大も

2018年1月3日9時52分  スポーツ報知
  • ６区をスタートする東海大・中島怜利

　◆報知新聞社後援　第９４回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）（３日、芦ノ湖―東京・読売新聞東京本社前、５区間＝１０９．６キロ）

　第９４回東京箱根間往復大学駅伝競走は３日、箱根・芦ノ湖を出発。６区から７区にタスキリレーした。青学大の小野田勇次（３年）が昨年の自身の記録を２８秒縮め、大学記録を更新。ほかに東京国際大、帝京大、東海大、法大、東洋大も更新した。

　▽青学大

　小野田勇次（３年）５８分３秒　※これまでの記録は小野田勇次（当時１年）の５８分３１秒（第９２回＝２０１６年）

　▽東洋大

　今西駿介（２年）５９分３１秒　※これまでの記録は口町亮（当時３年）の５９分４１秒（第９２回＝２０１６年）

　▽法大

　佐藤敏也（２年）５８分４９秒　※これまでの記録は佐藤敏也（当時１年）の５８分５２秒（第９３回＝２０１７年）

　▽東海大

　中島怜利（２年）５８分３６秒　※これまでの記録は中島怜利（当時１年）の５９分５６秒（第９３回＝２０１７年）

　▽帝京大

　横井裕仁（３年）５９分２０秒　※これまでの記録は原由樹人（当時４年）の１時間１分８秒（第９２回＝２０１６年）

　▽東京国際大

　河野歩（３年）１時間０分１９秒　※これまでの記録は熊谷光（当時３年）ｎ１時間０分４３秒（第９２回＝２０１６年）

【おすすめ】箱根駅伝の「撮れたてワンシーン」・「ダイジェスト動画」をチェック！！

６区公式タイム
箱根駅伝
  • 楽天SocialNewsに投稿！
その他

箱根駅伝 2017

コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ