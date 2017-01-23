注 目 稀勢の里白鵬破る！初場所千秋楽結果   将棋 女流名人戦五番勝負
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稀勢の里が横綱に昇進したら、年収５０００万！？

2017年1月23日7時0分  スポーツ報知
  • 父・萩原貞彦さん（２列目左から３人目）、母・裕美子さん（同２人目）と乾杯をする稀勢の里（前列中央）。前列右は田子ノ浦親方、同左は田子ノ浦親方夫人の積山琴美さん、（２列目左は西岩親方、同４人目は高安）（カメラ・関口　俊明）

　◆稀勢の里が横綱に昇進したら

  • 父・萩原貞彦さん（２列目左から３人目）、母・裕美子さん（同２人目）と乾杯をする稀勢の里（前列中央）。前列右は田子ノ浦親方、同左は田子ノ浦親方夫人の積山琴美さん、（２列目左は西岩親方、同４人目は高安）（カメラ・関口　俊明）

    父・萩原貞彦さん（２列目左から３人目）、母・裕美子さん（同２人目）と乾杯をする稀勢の里（前列中央）。前列右は田子ノ浦親方、同左は田子ノ浦親方夫人の積山琴美さん、（２列目左は西岩親方、同４人目は高安）（カメラ・関口　俊明）

　▽スロー（昭和以降）　初土俵から所要８９場所は歴代３位。先代師匠の隆の里は９１場所。新入幕では７３場所で歴代１位。

　▽高齢　３０歳６か月での昇進は先代師匠の３０歳９か月に次いで昭和以降歴代７位。

　▽綱取り回数　６度目で成功。旭富士（９０年名）、貴乃花（９４年九）以来３人目。

　▽初優勝で横綱　平成以降に誕生した９人中、１４年春場所後の鶴竜に次いで２人目。

　▽茨城出身　４人目。７代稲妻、１９代常陸山、３４代男女ノ川以来。

　▽４横綱　４横綱は２０００年春場所の貴乃花、曙、武蔵丸、若乃花以来１７年ぶり。

　▽月給　２８２万円になり４８万円昇給。本場所手当、報奨金を含めると年収５０００万円超に。

　▽地位　負け越し、休場でも降格はないが、横審から引退勧告を受ける場合も。

　▽土俵入り　他の幕内、十両力士と違い単独。

　▽待遇　付け人は１０人を超える場合も。引退後５年間はしこ名のまま協会に残れる。師匠の了承があれば、引退後１年以上で部屋の新設も可能。

　▽移動　大関と同様、東京場所は自家用車で地下駐車場に入れる。移動は飛行機がファーストクラス、新幹線がグリーン車に。

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