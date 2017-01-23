稀勢の里が横綱に昇進したら、年収５０００万！？

▽スロー（昭和以降） 初土俵から所要８９場所は歴代３位。先代師匠の隆の里は９１場所。新入幕では７３場所で歴代１位。

▽高齢 ３０歳６か月での昇進は先代師匠の３０歳９か月に次いで昭和以降歴代７位。

▽綱取り回数 ６度目で成功。旭富士（９０年名）、貴乃花（９４年九）以来３人目。

▽初優勝で横綱 平成以降に誕生した９人中、１４年春場所後の鶴竜に次いで２人目。

▽茨城出身 ４人目。７代稲妻、１９代常陸山、３４代男女ノ川以来。

▽４横綱 ４横綱は２０００年春場所の貴乃花、曙、武蔵丸、若乃花以来１７年ぶり。

▽月給 ２８２万円になり４８万円昇給。本場所手当、報奨金を含めると年収５０００万円超に。

▽地位 負け越し、休場でも降格はないが、横審から引退勧告を受ける場合も。

▽土俵入り 他の幕内、十両力士と違い単独。

▽待遇 付け人は１０人を超える場合も。引退後５年間はしこ名のまま協会に残れる。師匠の了承があれば、引退後１年以上で部屋の新設も可能。

▽移動 大関と同様、東京場所は自家用車で地下駐車場に入れる。移動は飛行機がファーストクラス、新幹線がグリーン車に。