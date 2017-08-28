秋場所新番付発表…朝乃山が新入幕、稀勢の里の復帰なるか？
2017年8月28日6時0分 スポーツ報知
日本相撲協会は２８日、大相撲秋場所（９月１０日初日・両国国技館）の新番付を発表した。名古屋場所を途中休場し、復帰が注目される横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝は、３番手の東横綱で変わらず。
朝乃山（２３）＝高砂＝が新入幕、魁聖（３０）＝友綱＝、豊山（２３）＝時津風＝が再入幕を果たした。大関・豪栄道（３１）＝境川＝は６度目、照ノ富士（２５）＝伊勢ケ浜＝は５度目のカド番となる。
【東】
横綱・白鵬
横綱・稀勢の里
大関・高安
大関・照ノ富士
関脇・御嶽海
小結・玉鷲
前頭１・栃ノ心
前頭２・北勝富士
前頭３・阿武咲
前頭４・松鳳山
前頭５・正代
前頭６・逸ノ城
前頭７・千代の国
前頭８・千代翔馬
前頭９・貴ノ岩
前頭１０・石浦
前頭１１・大栄翔
前頭１２・大翔丸
前頭１３・錦木
前頭１４・遠藤
前頭１５・徳勝龍
前頭１６・朝乃山
【西】
横綱・日馬富士
横綱・鶴龍
大関・豪栄道
関脇・嘉風
関脇・栃煌山
前頭１・琴奨菊
前頭２・碧山
前頭３・千代大龍
前頭４・宇良
前頭５・貴景勝
前頭６・輝
前頭７・勢
前頭８・宝富士
前頭９・荒鷲
前頭１０・豪風
前頭１１・千代丸
前頭１２・佐田の海
前頭１３・魁聖
前頭１４・隠岐の海
前頭１５・豊山