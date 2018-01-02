稀勢の里、鶴竜の両横綱が進退かける…１４日に大相撲初場所初日

大相撲初場所が１４日、東京・両国国技館で初日を迎える。先場所の昨年九州場所は４横綱だったが、元横綱・日馬富士関（３３）が暴行騒動で引退。九州場所を休場した西横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝、東横綱・鶴竜（３２）＝井筒＝は進退をかけた土俵に挑む。

◆大相撲初場所番付

【東】

東横綱・白鵬（３２）＝宮城野＝

東横綱・鶴竜（３２）＝井筒＝

東大関・豪栄道（３１）＝境川＝

東関脇・御嶽海（２５）＝出羽海＝

東小結・貴景勝（２１）＝貴乃花＝

東前頭筆頭・北勝富士（２５）＝八角＝

東前頭２枚目・嘉風（３５）＝尾車＝

東前頭３枚目・千代大龍（２９）＝九重＝

東前頭４枚目・正代（２６）＝時津風＝

東前頭５枚目・隠岐の海（３２）＝八角＝

東前頭６枚目・宝富士（３０）＝伊勢ケ浜＝

東前頭７枚目・千代翔馬（２６）＝九重＝

東前頭８枚目・栃煌山（３０）＝春日野＝

東前頭９枚目・松鳳山（３３）＝二所ノ関＝

東前頭１０枚目・照ノ富士（２６）＝伊勢ケ浜＝

東前頭１１枚目・琴勇輝（２６）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１２枚目・蒼国来（３３）＝荒汐＝再入幕

東前頭１３枚目・豪風（３８）＝尾車＝

東前頭１４枚目・阿炎（２３）＝錣山＝新入幕

東前頭１５枚目・石浦（２７）＝宮城野＝再入幕

東前頭１６枚目・竜電（２７）＝高田川＝新入幕

東前頭１７枚目・大奄美（２５）＝追手風＝

【西】

西横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝

西大関・高安（２７）＝田子ノ浦＝

西関脇・玉鷲（３３）＝片男波＝

西小結・阿武咲（２１）＝阿武松＝

西前頭筆頭・逸ノ城（２４）＝湊＝

西前頭２枚目・琴奨菊（３３）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭３枚目・栃ノ心（３０）＝春日野＝

西前頭４枚目・荒鷲（３１）＝峰崎＝

西前頭５枚目・遠藤（２７）＝追手風＝

西前頭６枚目・勢（３１）＝伊勢ノ海＝

西前頭７枚目・千代の国（２７）＝九重＝

西前頭８枚目・魁聖（３１）＝友綱＝

西前頭９枚目・千代丸（２６）＝九重＝

西前頭１０枚目・安美錦（３９）＝伊勢ケ浜＝

西前頭１１枚目・大翔丸（２６）＝追手風＝

西前頭１２枚目・輝（２３）＝高田川＝

西前頭１３枚目・大栄翔（２４）＝追手風＝

西前頭１４枚目・豊山（２３）＝時津風＝再入幕

西前頭１５枚目・錦木（２７）＝伊勢ノ海＝

西前頭１６枚目・朝乃山（２３）＝高砂＝