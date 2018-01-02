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稀勢の里、鶴竜の両横綱が進退かける…１４日に大相撲初場所初日

2018年1月2日10時0分  スポーツ報知
  • 土俵入りする横綱・稀勢の里

　大相撲初場所が１４日、東京・両国国技館で初日を迎える。先場所の昨年九州場所は４横綱だったが、元横綱・日馬富士関（３３）が暴行騒動で引退。九州場所を休場した西横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝、東横綱・鶴竜（３２）＝井筒＝は進退をかけた土俵に挑む。

　◆大相撲初場所番付

　【東】

　東横綱・白鵬（３２）＝宮城野＝

　東横綱・鶴竜（３２）＝井筒＝

　東大関・豪栄道（３１）＝境川＝

　東関脇・御嶽海（２５）＝出羽海＝

　東小結・貴景勝（２１）＝貴乃花＝

　東前頭筆頭・北勝富士（２５）＝八角＝

　東前頭２枚目・嘉風（３５）＝尾車＝

　東前頭３枚目・千代大龍（２９）＝九重＝

　東前頭４枚目・正代（２６）＝時津風＝

　東前頭５枚目・隠岐の海（３２）＝八角＝

　東前頭６枚目・宝富士（３０）＝伊勢ケ浜＝

　東前頭７枚目・千代翔馬（２６）＝九重＝

　東前頭８枚目・栃煌山（３０）＝春日野＝

　東前頭９枚目・松鳳山（３３）＝二所ノ関＝

　東前頭１０枚目・照ノ富士（２６）＝伊勢ケ浜＝

　東前頭１１枚目・琴勇輝（２６）＝佐渡ケ嶽＝

　東前頭１２枚目・蒼国来（３３）＝荒汐＝再入幕

　東前頭１３枚目・豪風（３８）＝尾車＝

　東前頭１４枚目・阿炎（２３）＝錣山＝新入幕

　東前頭１５枚目・石浦（２７）＝宮城野＝再入幕

　東前頭１６枚目・竜電（２７）＝高田川＝新入幕

　東前頭１７枚目・大奄美（２５）＝追手風＝

　【西】

　西横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝

　西大関・高安（２７）＝田子ノ浦＝

　西関脇・玉鷲（３３）＝片男波＝

　西小結・阿武咲（２１）＝阿武松＝

　西前頭筆頭・逸ノ城（２４）＝湊＝

　西前頭２枚目・琴奨菊（３３）＝佐渡ケ嶽＝

　西前頭３枚目・栃ノ心（３０）＝春日野＝

　西前頭４枚目・荒鷲（３１）＝峰崎＝

　西前頭５枚目・遠藤（２７）＝追手風＝

　西前頭６枚目・勢（３１）＝伊勢ノ海＝

　西前頭７枚目・千代の国（２７）＝九重＝

　西前頭８枚目・魁聖（３１）＝友綱＝

　西前頭９枚目・千代丸（２６）＝九重＝

　西前頭１０枚目・安美錦（３９）＝伊勢ケ浜＝

　西前頭１１枚目・大翔丸（２６）＝追手風＝

　西前頭１２枚目・輝（２３）＝高田川＝

　西前頭１３枚目・大栄翔（２４）＝追手風＝

　西前頭１４枚目・豊山（２３）＝時津風＝再入幕

　西前頭１５枚目・錦木（２７）＝伊勢ノ海＝

　西前頭１６枚目・朝乃山（２３）＝高砂＝

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