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春場所新番付発表…白鵬が横綱在位６４場所で北の湖を抜いて史上単独１位に

2018年2月26日6時0分  スポーツ報知
  • 横綱・白鵬

　日本相撲協会は２６日、大相撲春場所（３月１１日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。

　横綱は、稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝と白鵬（３２）＝宮城野＝が初場所を休場したため、鶴竜（３２）＝井筒＝が東の正横綱についた。白鵬は横綱在位が６４場所となり、６３場所で並んでいた北の湖を抜いて史上単独１位となった。

　初場所で初優勝した栃ノ心（３０）＝春日野＝は三役復帰で西関脇となった。

　◆２０１８春場所番付　※年齢は春場所初日３月１１日現在

　【東】

　東横綱・鶴竜（３２）＝井筒＝

　東横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝

　東大関・高安（２８）＝田子ノ浦＝

　東関脇・御嶽海（２５）＝出羽海＝

　東小結・逸ノ城（２４）＝湊＝　再小結

　東前頭筆頭・遠藤（２７）＝追手風＝

　東前頭２枚目・荒鷲（３１）＝峰崎＝

　東前頭３枚目・琴奨菊（３４）＝佐渡ケ嶽＝

　東前頭４枚目・松鳳山（３４）＝二所ノ関＝

　東前頭５枚目・千代丸（２６）＝九重＝

　東前頭６枚目・魁聖（３１）＝友綱＝

　東前頭７枚目・阿炎（２３）＝錣山＝

　東前頭８枚目・輝（２３）＝高田川＝

　東前頭９枚目・隠岐の海（３２）＝八角＝

　東前頭１０枚目・千代翔馬（２６）＝九重＝

　東前頭１１枚目・栃煌山（３１）＝春日野＝

　東前頭１２枚目・石浦（２８）＝宮城野＝

　東前頭１３枚目・大翔丸（２７）＝追手風＝

　東前頭１４枚目・勢（３１）＝伊勢ノ海＝

　東前頭１５枚目・蒼国来（３４）＝荒汐＝

　東前頭１６枚目・大奄美（２６）＝追手風＝

　東前頭１７枚目・碧山（３１）＝春日野＝　再入幕

　【西】

　西横綱・白鵬（３３）＝宮城野＝

　西大関・豪栄道（３１）＝境川＝

　西関脇・栃ノ心（３０）＝春日野＝　再関脇

　西小結・千代大龍（２９）＝九重＝　再小結

　西前頭筆頭・玉鷲（３３）＝片男波＝

　西前頭２枚目・宝富士（３１）＝伊勢ケ浜＝

　西前頭３枚目・貴景勝（２１）＝貴乃花＝

　西前頭４枚目・正代（２６）＝時津風＝

　西前頭５枚目・阿武咲（２１）＝阿武松＝

　西前頭６枚目・北勝富士（２５）＝八角＝

　西前頭７枚目・嘉風（３５）＝尾車＝

　西前頭８枚目・大栄翔（２４）＝追手風＝

　西前頭９枚目・竜電（２７）＝高田川＝

　西前頭１０枚目・千代の国（２７）＝九重＝

　西前頭１１枚目・豊山（２４）＝時津風＝

　西前頭１２枚目・琴勇輝（２６）＝佐渡ケ嶽＝

　西前頭１３枚目・朝乃山（２４）＝高砂＝

　西前頭１４枚目・錦木（２７）＝伊勢ノ海＝

　西前頭１５枚目・妙義龍（３１）＝境川＝　再入幕

　西前頭１６枚目・英乃海（２８）＝木瀬＝　再入幕

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