春場所新番付発表…白鵬が横綱在位６４場所で北の湖を抜いて史上単独１位に

日本相撲協会は２６日、大相撲春場所（３月１１日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。

横綱は、稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝と白鵬（３２）＝宮城野＝が初場所を休場したため、鶴竜（３２）＝井筒＝が東の正横綱についた。白鵬は横綱在位が６４場所となり、６３場所で並んでいた北の湖を抜いて史上単独１位となった。

初場所で初優勝した栃ノ心（３０）＝春日野＝は三役復帰で西関脇となった。

◆２０１８春場所番付 ※年齢は春場所初日３月１１日現在

【東】

東横綱・鶴竜（３２）＝井筒＝

東横綱・稀勢の里（３１）＝田子ノ浦＝

東大関・高安（２８）＝田子ノ浦＝

東関脇・御嶽海（２５）＝出羽海＝

東小結・逸ノ城（２４）＝湊＝ 再小結

東前頭筆頭・遠藤（２７）＝追手風＝

東前頭２枚目・荒鷲（３１）＝峰崎＝

東前頭３枚目・琴奨菊（３４）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭４枚目・松鳳山（３４）＝二所ノ関＝

東前頭５枚目・千代丸（２６）＝九重＝

東前頭６枚目・魁聖（３１）＝友綱＝

東前頭７枚目・阿炎（２３）＝錣山＝

東前頭８枚目・輝（２３）＝高田川＝

東前頭９枚目・隠岐の海（３２）＝八角＝

東前頭１０枚目・千代翔馬（２６）＝九重＝

東前頭１１枚目・栃煌山（３１）＝春日野＝

東前頭１２枚目・石浦（２８）＝宮城野＝

東前頭１３枚目・大翔丸（２７）＝追手風＝

東前頭１４枚目・勢（３１）＝伊勢ノ海＝

東前頭１５枚目・蒼国来（３４）＝荒汐＝

東前頭１６枚目・大奄美（２６）＝追手風＝

東前頭１７枚目・碧山（３１）＝春日野＝ 再入幕

【西】

西横綱・白鵬（３３）＝宮城野＝

西大関・豪栄道（３１）＝境川＝

西関脇・栃ノ心（３０）＝春日野＝ 再関脇

西小結・千代大龍（２９）＝九重＝ 再小結

西前頭筆頭・玉鷲（３３）＝片男波＝

西前頭２枚目・宝富士（３１）＝伊勢ケ浜＝

西前頭３枚目・貴景勝（２１）＝貴乃花＝

西前頭４枚目・正代（２６）＝時津風＝

西前頭５枚目・阿武咲（２１）＝阿武松＝

西前頭６枚目・北勝富士（２５）＝八角＝

西前頭７枚目・嘉風（３５）＝尾車＝

西前頭８枚目・大栄翔（２４）＝追手風＝

西前頭９枚目・竜電（２７）＝高田川＝

西前頭１０枚目・千代の国（２７）＝九重＝

西前頭１１枚目・豊山（２４）＝時津風＝

西前頭１２枚目・琴勇輝（２６）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１３枚目・朝乃山（２４）＝高砂＝

西前頭１４枚目・錦木（２７）＝伊勢ノ海＝

西前頭１５枚目・妙義龍（３１）＝境川＝ 再入幕

西前頭１６枚目・英乃海（２８）＝木瀬＝ 再入幕