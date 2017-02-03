警視庁、スピード違反取り締まり場所を公開…４日と１８日に実施
警視庁は２月４日と同１８日に、都内で公開交通取り締まりを行う場所を公式ホームページで広報している。昨年２月、土曜日に死亡事故が多発したため、重大交通事故防止のため、幹線道路等においてスピード違反の取締りを実施するという。
警視庁は「交通違反の指導取り締まりを通じて、悪質な違反者を道路交通の場から排除するとともに、交通ルールの遵守と安全意識を高めることで重大交通事故を防止してまいります」と公式ホームページに掲載している。公開交通取り締まりについて詳しくは警視庁のホームページで。
警視庁が発表している４日と１８日に実施するスピード違反公開交通取り締まり場所は次の通り。
◆千代田区
【内堀通り】千代田区九段南１丁目付近
【晴海通り】千代田区皇居外苑１番付近
【本郷通り(大手町湯島線)】千代田区神田駿河台３丁目付近
【清洲橋通り】千代田区東神田３丁目付近
◆中央区
【昭和通り(国道４号)】中央区日本橋３丁目付近
【金座通り】中央区日本橋富沢町付近
【晴海通り】中央区銀座４丁目付近
【佃大橋通り】中央区佃３丁目付近
◆港区
【環状２号線】港区西新橋２丁目付近
【海岸通り】港区海岸３丁目付近
【旧海岸通り】港区港南１丁目付近
【環状３号線】港区西麻布１丁目付近
【都道（安鎮坂通り）】港区元赤坂２丁目付近
◆江東区
【臨港道路】江東区青海１丁目付近
◆品川区
【海岸通り】品川区東品川２丁目付近
【海岸通り】品川区東大井１丁目付近
【山手通り】品川区大崎３丁目付近
【中原街道】品川区荏原６丁目付近
◆大田区
【海岸通り】大田区平和島４丁目付近
【中原街道】大田区上池台２丁目付近
【第一京浜(国道１５号)】大田区仲六郷４丁目付近
【環七通り】大田区中馬込１丁目付近
【国道３５７号】大田区羽田空港３丁目付近
◆世田谷区
【環七通り】世田谷区野沢３丁目付近
【赤堤通り】世田谷区代田４丁目付近
【多摩堤通り】世田谷区等々力６丁目付近
【甲州街道(国道２０号)】世田谷区給田４丁目付近
◆目黒区
【駒沢通り】目黒区上目黒１丁目付近
【環七通り】目黒区柿の木坂２丁目付近
◆渋谷区
【旧山手通り】渋谷区鉢山町付近
【外苑西通り】渋谷区千駄ヶ谷１丁目付近
【放射２３号線】渋谷区神南２丁目付近
◆新宿区
【目白通り】新宿区西五軒町付近
【都市計画道路(補助72号線)】新宿区大久保３丁目付近
【山手通り】新宿区中井２丁目付近
【甲州街道(国道２０号)】新宿区内藤町付近
◆中野区
【早稲田通り】中野区上高田１丁目付近
【環七通り】中野区野方２丁目付近
◆杉並区
【五日市街道】杉並区成田西２丁目付近
【放射５号線】杉並区下高井戸５丁目付近
【井草通り】杉並区上井草４丁目付近
◆文京区
【不忍通り】文京区千石１丁目付近
【不忍通り】文京区目白台２丁目付近
【外堀通り】文京区本郷２丁目付近
【本郷通り】文京区本駒込３丁目付近
◆豊島区
【春日通り】豊島区南大塚３丁目付近
【西池袋通り】豊島区西池袋３丁目付近
【明治通り】豊島区目白１丁目付近
◆北区
【本郷通り】北区王子１丁目付近
【北本・明治連絡線】北区王子２丁目付近
【新河岸通り】北区岩淵付近
◆板橋区
【環七通り】板橋区双葉町付近
【都道４４６線】板橋区蓮根２丁目付近
【高島通り】板橋区高島平３丁目付近
【環七通り】練馬区豊玉上２丁目付近
【環八通り】練馬区富士見台３丁目付近
◆練馬区
【新青梅街道】練馬区石神井台４目付近
◆台東区
【春日通り】台東区東上野１丁目付近
【言問通り】台東区入谷１丁目付近
【吉野通り】台東区今戸１丁目付近
【蔵前橋通り】台東区蔵前２丁目付近
◆荒川区
【尾久橋通り】荒川区東尾久８丁目付近
【言問大谷線】荒川区南千住３丁目付近
【明治通り】荒川区荒川３丁目付近
◆足立区
【新荒川堤防線】足立区千住元町町付近
【東京川口線】足立区堀之内１丁目付近
【日光街道（国道４号）】足立区保木間５丁目付近
【平和橋通り】足立区足立４丁目付近
◆江東区
【越中島通り】江東区越中島２丁目付近
【旧千葉街道】江東区亀戸７丁目付近
◆墨田区
【墨提通り】墨田区向島２丁目付近
【丸八通り】墨田区立花４丁目付近
◆葛飾区
【水戸街道（国道６号）】葛飾区金町３丁目付近
【蔵前橋通り】葛飾区西新小岩２丁目付近
◆江戸川区
【新大橋通り】江戸川区東小松川４丁目付近
【国道３５７号】江戸川区臨海町６丁目付近
【蔵前橋通り】江戸川区北新小岩１丁目付近
◆昭島市
【立川昭島線】昭島市もくせいの杜１丁目付近
◆国立市
【府中相模原線】国立市泉３丁目付近
◆武蔵村山市
【所沢武蔵村山線】武蔵村山市本町５丁目付近
◆府中市
【都道９号】府中市押立町３丁目付近
◆小金井市
【霊園西通り】小金井市前原町４丁目付近
◆東久留米市
【新青梅街道】東久留米市柳窪３丁目付近
◆小平市
【青梅街道】小平市小川町２丁目付近
◆東村山市
【新青梅街道】東村山市恩多町２丁目付近
◆武蔵野市
【千川通り】武蔵野市八幡町４丁目付近
◆三鷹市
【東八通り】三鷹市野崎１丁目付近
◆調布市
【東八道路】調布市野水１丁目付近
◆西多摩郡
【吉野街道】西多摩郡奥多摩町丹三郎付近
◆あきる野市
【五日市街道】あきる野市山田付近
【睦橋通り】あきる野市小川付近
◆八王子市
【新滝山街道】八王子市宮下町付近
【甲州街道（国道２０号）】八王子市初沢町付近
【都道１５６号線】八王子市東中野付近
◆町田市
【八王子平山線（町田平山八王子線）】町田市上小山田町付近
◆日野市
【野猿街道】日野市落川付近
◆稲城市
【川崎街道】稲城市大丸付近