将棋大賞決まる 女流名人戦「里見対上田戦」が名局賞特別賞に

２年連続で最優秀女流棋士賞を受賞した里見香奈女流名人

第４４回将棋大賞選考委員会が３１日、東京・渋谷区の将棋会館で開催され、各賞の受賞者が決まった。

昨年度最も活躍した棋士、女流棋士を顕彰する同賞。最優秀棋士賞は羽生善治現３冠から名人位を奪取した佐藤天彦名人（２９）が初受賞した。最優秀女流棋士賞は里見香奈女流５冠（２５）＝女流名人、女流王座、女流王位、女流王将、倉敷藤花＝の２年連続７度目の受賞となった。

また、報知新聞社などが主催する第４３期岡田美術館杯女流名人戦（里見香奈女流名人対上田初美女流三段）の第５局が名局賞特別賞に輝いた。女流棋戦の同賞受賞は、４年前の両者による第３９期女流名人戦５番勝負第５局以来２度目となる。

受賞者は以下の通り。

【最優秀棋士賞】佐藤天彦名人

【優秀棋士賞】羽生善治３冠

【敢闘賞】久保利明王将

【新人賞】八代弥六段

【最多対局賞】千田翔太六段 佐々木勇気五段 ６５局

【最多勝利賞】千田翔太六段 ４８勝

【勝率１位賞】青嶋未来五段 ４２勝１４敗（・７５０）

【連勝賞】豊島将之八段 青嶋未来五段 １２連勝

【最優秀女流棋士賞】里見香奈女流５冠

【女流棋士賞】上田初美女流三段

【女流最多対局賞】室谷由紀女流二段 ４０局

【東京将棋記者会賞】森信雄七段

【升田幸三賞】千田翔太六段（対矢倉左美濃急戦、角角換わり腰掛け銀△４二玉・△６二金・△８一飛型の新工夫）

【升田幸三賞特別賞】加藤一二三九段（棒銀をはじめとする数々の新工夫）

【名局賞】第７５期順位戦・佐藤康光九段対深浦康市九段

【名局賞特別賞】第４３期女流名人戦５番勝負第５局・里見香奈女流名人対上田初美女流三段

【特別賞】加藤一二三九段（長年の功績を顕彰して）

（※斎藤慎太郎六段が３１日の対局に勝つと、今期通算４２勝１４敗となり、勝率１位賞の同時受賞となる）