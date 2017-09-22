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甲斐毅彦記者の「多事放論」
上西小百合議員、次期総選挙不出馬へ
2017年9月22日14時11分 スポーツ報知
上西小百合議員
衆議院議員の上西小百合氏（３４）が２５日に都内で会見を行うことを２２日、発表した。
同氏の事務所によれば、臨時国会冒頭解散の場合、次期総選挙に出馬しない意向を固めた報告の会見になるという。
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