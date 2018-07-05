【日米大学野球】松本の７回１６Ｋの力投も実らず惜敗

◆日米大学野球第２戦 米国１―０日本（４日・米ダーラム）

第４２回日米大学野球選手権は４日（日本時間５日朝）、米ノースカロライナ州ダーラムで第２戦が行われ、日本は０―１で惜敗。１勝１敗のタイとなった。

先発した今秋ドラフト１位候補右腕・松本航（日体大）が７回を投げ、毎回の１６三振を奪う力投で３安打無失点。だが、０―０の９回から登板した３番手の小郷賢人（東海大２年）が２死一塁から適時三塁打を浴び、痛恨の１点を奪われた。

松本、伊藤大海（苫小牧駒大２年）、小郷、甲斐野央（東洋大４年）とつないだ投手陣は、毎回の１９三振を奪ったが、打線が米伊国が繰り出した５投手に散発２安打に封じられた。

米国

０００ ０００ ００１－１

０００ ０００ ０００－０

日本

（日）松本、伊藤大、小郷―藤野、海野

【日本代表スタメン】

１・左、逢沢崚介（明大４年）

２・二、上川畑大悟（日大４年）

３・中、辰己涼介（立命大４年）

４・一、頓宮裕真（亜大４年）

５・三、伊藤裕季也（立正大４年）

６・右、佐藤都志也（東洋大３年）

７・指、勝俣翔貴（国際武道大３年）

８・遊、児玉亮涼（九産大２年）

９・捕、藤野隼大（立大３年）