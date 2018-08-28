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侍ジャパン壮行試合スタメン発表　根尾は「５番・右翼」

2018年8月28日17時30分  スポーツ報知
  • 侍ジャパン高校日本代表

　◆侍ジャパン壮行試合　高校日本代表―大学日本代表（２８日・神宮）

　スタメンが発表された。起用法が注目されていた大阪桐蔭・根尾昂内野手（３年）は「５番・右翼」で先発する。

　【先攻・高校日本代表】

（遊）小園　海斗（３年＝報徳学園）

（二）奈良間　大己（３年＝常葉大菊川）

（三）中川　卓也（３年＝大阪桐蔭）

（中）藤原　恭大（３年＝大阪桐蔭）

（右）根尾　昂（３年＝大阪桐蔭）

（左）蛭間　拓哉（３年＝浦和学院）

（指）野尻　幸輝（３年＝木更津総合）

（一）日置　航（３年＝日大三）

（捕）小泉　航平（３年＝大阪桐蔭）

　予告先発・市川　悠太（３年＝明徳義塾）

　【後攻・大学日本代表】

（左）向山　基生（４年＝法大）

（右）佐藤　都志也（３年＝東洋大）

（中）辰己　涼介（４年＝立命大）

（一）頓宮　裕真（４年＝亜大）

（指）佐藤　輝明（２年＝近大）

（三）勝俣　翔貴（３年＝国際武道大）

（二）渡辺　佳明（４年＝明大）

（捕）藤野　隼大（３年＝立大）

（遊）児玉　亮涼（２年＝九産大）

　予告先発・田中　誠也（３年＝立大）

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