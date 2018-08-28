侍ジャパン壮行試合スタメン発表 根尾は「５番・右翼」
2018年8月28日17時30分 スポーツ報知
◆侍ジャパン壮行試合 高校日本代表―大学日本代表（２８日・神宮）
スタメンが発表された。起用法が注目されていた大阪桐蔭・根尾昂内野手（３年）は「５番・右翼」で先発する。
【先攻・高校日本代表】
（遊）小園 海斗（３年＝報徳学園）
（二）奈良間 大己（３年＝常葉大菊川）
（三）中川 卓也（３年＝大阪桐蔭）
（中）藤原 恭大（３年＝大阪桐蔭）
（右）根尾 昂（３年＝大阪桐蔭）
（左）蛭間 拓哉（３年＝浦和学院）
（指）野尻 幸輝（３年＝木更津総合）
（一）日置 航（３年＝日大三）
（捕）小泉 航平（３年＝大阪桐蔭）
予告先発・市川 悠太（３年＝明徳義塾）
【後攻・大学日本代表】
（左）向山 基生（４年＝法大）
（右）佐藤 都志也（３年＝東洋大）
（中）辰己 涼介（４年＝立命大）
（一）頓宮 裕真（４年＝亜大）
（指）佐藤 輝明（２年＝近大）
（三）勝俣 翔貴（３年＝国際武道大）
（二）渡辺 佳明（４年＝明大）
（捕）藤野 隼大（３年＝立大）
（遊）児玉 亮涼（２年＝九産大）
予告先発・田中 誠也（３年＝立大）