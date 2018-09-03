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東都大学野球２試合は４日に順延

2018年9月3日9時21分  スポーツ報知

　東都大学野球連盟は３日、悪天候が予想されるため、中大―駒大、立正大―東洋大２回戦（神宮）を４日に順延すると発表した。

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