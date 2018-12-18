【東都大学】今夏の甲子園で２試合連続弾の木更津総合・東ら３０人が東洋大に合格
東都大学リーグの東洋大は１８日、今夏の甲子園で２試合連続本塁打を記録した木更津総合（千葉）の東智弥外野手（３年）、汎愛（はんあい、大阪）の１４７キロ右腕・羽田野温生（はるき、３年）ら３０人が来年度の推薦入試に合格したと発表した。羽田野はプロ志望届を提出していたが、ドラフト会議では指名されなかった。
合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。
▽投手
〇渡辺 友哉 報徳学園
金光 雄紀 東福岡
松沢 海渡 帝京
田尻 裕昌 九州学院
平岩 康生 長崎日大
〇河北 将太 浦和学院
芳賀 優太 岩手・宮古
内田 優作 山村国際
杉村 航大 北星学園大付
滝口 晋作 桐蔭学園
八木橋遥大 小山南
羽田野温生 汎愛
▽捕手
広岡 隆成 拓大紅陵
〇小口仁太郎 智弁学園
谷合 俊亮 藤代
越智 敦也 東洋大姫路
▽内野手
〇保川 遥 二松学舎大付
〇矢吹 栄希 聖光学院
橋本 翔琉 東亜学園
二瓶 那弥 常総学院
東小橋川大 帝京三
山下 泰輝 関大北陽
佐藤 由宜 加茂暁星
▽外野手
〇鈴木 健太 土浦日大
〇左向 澪 智弁学園
〇松本 渉 龍谷大平安
〇東 智弥 木更津総合
〇上野 暖人 浦和学院
〇五味 卓馬 聖光学院
小坂井 幹太 桐生第一
また、来年度の新役員が以下の通り決まった。
▽主将 佐藤都志也（聖光学院、法学部３年）
▽副主将 山下雅善（東邦、経営学部３年）
▽同 津田翔希（浦和学院、総合情報学部３年）
▽同 小峰聡志（帝京、経営学部３年）
▽主務 谷川拓己（神村学園、法学部３年）