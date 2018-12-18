【東都大学】今夏の岡山大会で５試合連続弾を放った創志学園・金山ら２３人が亜大に合格

東都大学リーグの亜大は１８日、昨夏の甲子園で２年生ながら４強入りに貢献した東海大菅生（東京）・田中幹也内野手、今夏の岡山大会で大会新記録となる５試合連続本塁打を放ってチームを甲子園出場に導いた創志学園・金山昌平内野手ら２３人が来年度のスポーツ推薦入試に合格したと発表した。

合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。

▽投手

田中 大成 八幡浜

小野田尚貴 岡山理大付

青山美夏人 横浜隼人

高垣 露稀 三田松聖

松本 晴 樟南

〇俵森 大輔 神村学園

鬼塚 柊 北筑

大神 裕貴 佐伯鶴城

▽捕手

張 大地 徳島・城南

大野 竜也 ふじみ野

橋本 健辰 六甲アイランド

草部 真秀 常総学院

▽内野手

〇田中 幹也 東海大菅生

山下 滉介 岡山理大付

松下 航太 樟南

山本 秀太 京都翔英

牧野 零士 修徳

藤江 亮太 享栄

〇金山 昌平 創志学園

▽外野手

〇大越弘太郎 高崎健康福祉大高崎

重松 凱人 戸畑

〇畠山 大豪 二松学舍大付

▽マネジャー

小布施承太郎 星稜

また、来年度の新役員が以下の通り決まった。

▽主将 佐久本一輝（興南、法学部３年）

▽副将 安田大将（駒大苫小牧、経済学部３年）

▽同 中村将己（沖縄尚学、法学部３年）

▽主務 鈴木裕太（千葉黎明、経営学部３年）