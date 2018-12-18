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【東都大学】今夏の岡山大会で５試合連続弾を放った創志学園・金山ら２３人が亜大に合格

2018年12月18日18時42分  スポーツ報知

　東都大学リーグの亜大は１８日、昨夏の甲子園で２年生ながら４強入りに貢献した東海大菅生（東京）・田中幹也内野手、今夏の岡山大会で大会新記録となる５試合連続本塁打を放ってチームを甲子園出場に導いた創志学園・金山昌平内野手ら２３人が来年度のスポーツ推薦入試に合格したと発表した。

　合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。

　▽投手

　田中　大成　八幡浜

　小野田尚貴　岡山理大付

　青山美夏人　横浜隼人

　高垣　露稀　三田松聖

　松本　　晴　樟南

〇俵森　大輔　神村学園

　鬼塚　　柊　北筑

　大神　裕貴　佐伯鶴城

　▽捕手

　張　　大地　徳島・城南

　大野　竜也　ふじみ野

　橋本　健辰　六甲アイランド

　草部　真秀　常総学院

　▽内野手

〇田中　幹也　東海大菅生

　山下　滉介　岡山理大付

　松下　航太　樟南

　山本　秀太　京都翔英

　牧野　零士　修徳

　藤江　亮太　享栄

〇金山　昌平　創志学園

　▽外野手

〇大越弘太郎　高崎健康福祉大高崎

　重松　凱人　戸畑

〇畠山　大豪　二松学舍大付

　▽マネジャー

　小布施承太郎　星稜

　また、来年度の新役員が以下の通り決まった。

　▽主将　佐久本一輝（興南、法学部３年）

　▽副将　安田大将（駒大苫小牧、経済学部３年）

　▽同　中村将己（沖縄尚学、法学部３年）

　▽主務　鈴木裕太（千葉黎明、経営学部３年）

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