【東都大学】今夏の岡山大会で５試合連続弾を放った創志学園・金山ら２３人が亜大に合格
2018年12月18日18時42分 スポーツ報知
東都大学リーグの亜大は１８日、昨夏の甲子園で２年生ながら４強入りに貢献した東海大菅生（東京）・田中幹也内野手、今夏の岡山大会で大会新記録となる５試合連続本塁打を放ってチームを甲子園出場に導いた創志学園・金山昌平内野手ら２３人が来年度のスポーツ推薦入試に合格したと発表した。
合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。
▽投手
田中 大成 八幡浜
小野田尚貴 岡山理大付
青山美夏人 横浜隼人
高垣 露稀 三田松聖
松本 晴 樟南
〇俵森 大輔 神村学園
鬼塚 柊 北筑
大神 裕貴 佐伯鶴城
▽捕手
張 大地 徳島・城南
大野 竜也 ふじみ野
橋本 健辰 六甲アイランド
草部 真秀 常総学院
▽内野手
〇田中 幹也 東海大菅生
山下 滉介 岡山理大付
松下 航太 樟南
山本 秀太 京都翔英
牧野 零士 修徳
藤江 亮太 享栄
〇金山 昌平 創志学園
▽外野手
〇大越弘太郎 高崎健康福祉大高崎
重松 凱人 戸畑
〇畠山 大豪 二松学舍大付
▽マネジャー
小布施承太郎 星稜
また、来年度の新役員が以下の通り決まった。
▽主将 佐久本一輝（興南、法学部３年）
▽副将 安田大将（駒大苫小牧、経済学部３年）
▽同 中村将己（沖縄尚学、法学部３年）
▽主務 鈴木裕太（千葉黎明、経営学部３年）