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【東都大学】侍ジャパン高校代表の常葉大菊川・奈良間ら２１人が立正大に合格

2018年12月20日12時58分  スポーツ報知

　今秋の東都大学リーグを制した立正大硬式野球部は２０日、来年度の公募制スポーツ推薦入試合格者２１人を発表した。今夏の甲子園でホームランを放つなど１６強入りし、侍ジャパン高校代表でＵ１８アジア選手権（宮崎）に出場した常葉大菊川（静岡）・奈良間大己内野手、今春センバツで２１世紀枠の関東・東京地区候補校に選ばれた藤岡中央（群馬）の１４６キロ右腕・門馬亮ら合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。

　▽投手

　谷田部健太　常総学院

　小林　未来　啓新

　北原　龍樹　聖望学園

　門馬　　亮　藤岡中央

　川澄　裕音　水戸商

　▽捕手

　渡部　壮太　埼玉栄

〇大松　将吾　聖光学院

　▽内野手

　田中　優大　天理

　梶原　暉理　上宮

　池ノ上和貴　埼玉栄

　石垣　永恭　八重山農林

〇奈良間大己　常葉大菊川

　大久保龍成　常総学院

〇神頭　勇介　報徳学園

〇竹内　大貴　羽黒

〇金子　　凌　日大三

　斎藤　真輝　宇都宮工

　▽外野手

　増永　光希　啓新

　小林　俊輔　水戸商

　斎藤真乃輔　佐久長聖

　野々村太誠　大阪偕星学園

　▽マネジャー

　河野　　翔　和歌山東

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