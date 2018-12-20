【東都大学】侍ジャパン高校代表の常葉大菊川・奈良間ら２１人が立正大に合格
2018年12月20日12時58分 スポーツ報知
今秋の東都大学リーグを制した立正大硬式野球部は２０日、来年度の公募制スポーツ推薦入試合格者２１人を発表した。今夏の甲子園でホームランを放つなど１６強入りし、侍ジャパン高校代表でＵ１８アジア選手権（宮崎）に出場した常葉大菊川（静岡）・奈良間大己内野手、今春センバツで２１世紀枠の関東・東京地区候補校に選ばれた藤岡中央（群馬）の１４６キロ右腕・門馬亮ら合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。
▽投手
谷田部健太 常総学院
小林 未来 啓新
北原 龍樹 聖望学園
門馬 亮 藤岡中央
川澄 裕音 水戸商
▽捕手
渡部 壮太 埼玉栄
〇大松 将吾 聖光学院
▽内野手
田中 優大 天理
梶原 暉理 上宮
池ノ上和貴 埼玉栄
石垣 永恭 八重山農林
〇奈良間大己 常葉大菊川
大久保龍成 常総学院
〇神頭 勇介 報徳学園
〇竹内 大貴 羽黒
〇金子 凌 日大三
斎藤 真輝 宇都宮工
▽外野手
増永 光希 啓新
小林 俊輔 水戸商
斎藤真乃輔 佐久長聖
野々村太誠 大阪偕星学園
▽マネジャー
河野 翔 和歌山東