【首都大学】今夏の甲子園４強入りした日大三の４番・大塚ら２１人が日体大に合格
2018年12月20日16時52分 スポーツ報知
首都大学リーグの日体大は２０日、日大三スポーツ推薦入試とトップアスリートＡＯ入試２期の合格者計２１人を発表した。今年の甲子園に春夏連続で出場し、夏は４強入りした日大三（東京）の４番・大塚晃平外野手ら合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。
▽投手
〇恩田 慧吾 前橋育英
矢沢 宏太 藤嶺藤沢
〇川畑 大地 乙訓
〇勝本 樹 明石商
箱山 慶人 日体大柏
岡田 龍生 履正社
大木 喬也 春日部共栄
▽捕手
渡辺 真太 関西
〇安井 太規 愛工大名電
佐藤 大和 いなべ総合学園
方尺 謙伸 長崎・海星
徳力龍之介 上宮
▽内野手
〇有住 昂大 明秀学園日立
小儀 純也 霞ケ浦
竹田 有男 熊本・城北
中村 航晟 筑陽学園
〇打田 啓将 宇部鴻城
▽外野手
藤川 寿真 常総学院
小松 俊章 日大藤沢
〇宮川 寛志 奈良大付
〇大塚 晃平 日大三
すでに、智弁和歌山・平田龍輝投手らトップアスリートＡＯ入試１期の合格者４人は発表している。
また、来年度の新役員が以下の通り決まった。
▽主将 上西嵐満（宇部鴻城、体育学部３年）
▽副主将 馬場龍星（八戸学院光星、体育学部３年）
▽同 吉田大喜（大冠、体育学部３年）
▽同 高垣鋭次（智弁和歌山、体育学部２年）