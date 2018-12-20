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【首都大学】今夏の甲子園４強入りした日大三の４番・大塚ら２１人が日体大に合格

2018年12月20日16時52分  スポーツ報知
  • 日体大に合格した大塚

　首都大学リーグの日体大は２０日、日大三スポーツ推薦入試とトップアスリートＡＯ入試２期の合格者計２１人を発表した。今年の甲子園に春夏連続で出場し、夏は４強入りした日大三（東京）の４番・大塚晃平外野手ら合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。

　▽投手

〇恩田　慧吾　前橋育英

　矢沢　宏太　藤嶺藤沢

〇川畑　大地　乙訓

〇勝本　　樹　明石商

　箱山　慶人　日体大柏

　岡田　龍生　履正社

　大木　喬也　春日部共栄

　▽捕手

　渡辺　真太　関西

〇安井　太規　愛工大名電

　佐藤　大和　いなべ総合学園

　方尺　謙伸　長崎・海星

　徳力龍之介　上宮

　▽内野手

〇有住　昂大　明秀学園日立

　小儀　純也　霞ケ浦

　竹田　有男　熊本・城北

　中村　航晟　筑陽学園

〇打田　啓将　宇部鴻城

　▽外野手

　藤川　寿真　常総学院

　小松　俊章　日大藤沢

〇宮川　寛志　奈良大付

〇大塚　晃平　日大三

　すでに、智弁和歌山・平田龍輝投手らトップアスリートＡＯ入試１期の合格者４人は発表している。

　また、来年度の新役員が以下の通り決まった。

　▽主将　上西嵐満（宇部鴻城、体育学部３年）

　▽副主将　馬場龍星（八戸学院光星、体育学部３年）

　▽同　吉田大喜（大冠、体育学部３年）

　▽同　高垣鋭次（智弁和歌山、体育学部２年）

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