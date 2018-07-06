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第１００回記念大会で「甲子園レジェンド始球式」に開会式に松井秀喜氏、決勝に太田幸司氏、井上明氏

2018年7月6日17時0分  スポーツ報知
  • 甲子園レジェンド始球式の発表会見に出席した太田幸司氏

　日本高野連と朝日新聞社は６日、第１００回全国高校野球選手権記念大会（８月５日開幕・甲子園）で、夏の甲子園で活躍した元球児による「甲子園レジェンド始球式」を行うと発表した。開幕から決勝まで、第１試合などで実施する。

　５日の開幕日は巨人や米大リーグ・ヤンキースで活躍した松井秀喜氏、２１日の決勝は、三沢と松山商の決勝で延長１８回を投げ合った太田幸司氏と井上明氏が務める。

　大阪市内で行われた会見に出席した太田氏は「４９年たって、井上君と決勝のマウンドに立てる。こんな名誉なことはない。決勝は（雨天で）何日延びてもやりたい」と声を弾ませた。

▼５日　松井　秀喜（石川・星稜、第７２～７４回大会）

▼６日　石井　毅（現姓名は木村竹志、和歌山・箕島、第６０、６１回大会）

▼７日　定岡　正二（鹿児島実、第５５、５６回大会）

▼８日　牛島　和彦（大阪・浪商＝現大体大浪商、第６１回大会）

▼９日　平松　政次（岡山東商、第４７回大会）

▼１０日　谷繁　元信（島根・江の川＝現石見智翠館、第７０回大会）

▼１１日　水野　雄仁（徳島・池田、第６４、６５回大会）

▼１２日　本間　篤史（北海道・駒大苫小牧、第８７、８８回大会）

▼１３日　坂本　佳一（愛知・東邦、第５９回大会）

▼１４日　中西　清起（高知商、第６０、６２回大会）

▼１５日　安仁屋　宗八（沖縄＝現沖縄尚学、第４４回大会）

▼１６日　板東　英二（徳島商、第４０回大会）

▼１７日　金村　義明（兵庫・報徳学園、第６３回大会）

▼１８日　中西　太（香川・高松一、第３１、３３回大会）

▼２０日　第１試合　桑田　真澄（大阪・ＰＬ学園、第６５～６７回大会）第２試合　佐々木　主浩（宮城・東北、第６７回大会）

▼２１日　太田　幸司（青森・三沢、第５０、５１回大会）井上　明（愛媛・松山商、第５０、５１回大会）

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