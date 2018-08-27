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Ｕ１８代表合宿　”輝星効果”で大学生相手に初陣１勝

2018年8月27日13時0分  スポーツ報知
  • ５回２死二、三塁、右前に決勝の逆転２点打を放つ中川卓也主将

　◆Ｕ１８高校日本代表合宿　▽３日目（２７日・都内近郊）

大学生チーム

０００　１００　０－１

０００　０３０　×－３

高校日本代表

（７イニング制）

　第１２回Ｕ１８アジア野球選手権大会（９月３～９日・宮崎）に出場する高校日本代表が、都内近郊のグラウンドで大学生チームと練習試合を行い、３―１で逆転勝ちした。

　４回にスクイズで１点を先行されたが、１点を追う５回２死二、三塁から、３番・中川卓也三塁手（３年）の２点右前打で逆転。続く４番・藤原恭大中堅手（３年）の右飛を相手野手が落球して１点を加えた。

　注目の吉田輝星（３年＝金足農）が１イニング限定で一塁コーチャーを務めた”輝星効果”で３得点を挙げ、そのまま逃げ切った。

　【高校日本代表スタメン】

　（遊）小園　海斗（報徳学園）

　（左）峯　　圭汰（創成館）

　（三）中川　卓也（大阪桐蔭）

　（中）藤原　恭大（大阪桐蔭）

　（右）蛭間　拓哉（浦和学院）

　（指）野尻　幸輝（木更津総合）

　（二）奈良間　大己（常葉大菊川）

　（捕）小泉　航平（大阪桐蔭）

　（一）日置　　航（日大三）

　投手は１イニングずつの継投で、以下の７投手が登板。

　先発・渡辺勇太朗（浦和学院）→市川　悠太（明徳義塾）→山田　龍聖（高岡商）→奥川　恭伸（星稜）→板川　佳矢（横浜）→根尾　昂（大阪桐蔭）→柿木　蓮（大阪桐蔭）

高校野球
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