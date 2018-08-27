Ｕ１８代表合宿 ”輝星効果”で大学生相手に初陣１勝
2018年8月27日13時0分 スポーツ報知
◆Ｕ１８高校日本代表合宿 ▽３日目（２７日・都内近郊）
大学生チーム
０００ １００ ０－１
０００ ０３０ ×－３
高校日本代表
（７イニング制）
第１２回Ｕ１８アジア野球選手権大会（９月３～９日・宮崎）に出場する高校日本代表が、都内近郊のグラウンドで大学生チームと練習試合を行い、３―１で逆転勝ちした。
４回にスクイズで１点を先行されたが、１点を追う５回２死二、三塁から、３番・中川卓也三塁手（３年）の２点右前打で逆転。続く４番・藤原恭大中堅手（３年）の右飛を相手野手が落球して１点を加えた。
注目の吉田輝星（３年＝金足農）が１イニング限定で一塁コーチャーを務めた”輝星効果”で３得点を挙げ、そのまま逃げ切った。
【高校日本代表スタメン】
（遊）小園 海斗（報徳学園）
（左）峯 圭汰（創成館）
（三）中川 卓也（大阪桐蔭）
（中）藤原 恭大（大阪桐蔭）
（右）蛭間 拓哉（浦和学院）
（指）野尻 幸輝（木更津総合）
（二）奈良間 大己（常葉大菊川）
（捕）小泉 航平（大阪桐蔭）
（一）日置 航（日大三）
投手は１イニングずつの継投で、以下の７投手が登板。
先発・渡辺勇太朗（浦和学院）→市川 悠太（明徳義塾）→山田 龍聖（高岡商）→奥川 恭伸（星稜）→板川 佳矢（横浜）→根尾 昂（大阪桐蔭）→柿木 蓮（大阪桐蔭）