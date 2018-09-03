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【Ｕ１８】大阪桐蔭クリーンアップで勝負！先発は木更津総合・野尻…香港戦スタメン発表

2018年9月3日17時52分  スポーツ報知
  • 試合前練習で吉田輝星（右）と肩を組む４番スタメンの藤原恭大（カメラ・泉　貫太）

　◆第１２回Ｕ１８アジア選手権　日本―香港（３日・ＫＩＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム宮崎）

　第１２回Ｕ１８アジア選手権大会が３日、宮崎で開幕。連覇を狙う日本は、１次ラウンド（Ｒ）初戦で香港と対戦する。

　クリーンアップは３番中川、４番藤原、５番根尾。捕手で９番の小泉を含め大阪桐蔭から４人がスタメンに名を連ねた。

　【日本代表スタメン】

　１（遊）小園、２（二）奈良間、３（一）中川、４（中）藤原、５（右）根尾、６（投）野尻、７（左）蛭間、８（三）日置、９（捕）小泉

　日本代表メンバーは以下の通り。（左から背番号、名前、学年、所属校、投打）

　▽投手

　１１柿木　　蓮（３年＝大阪桐蔭）右右

　１３板川　佳矢（３年＝横浜）左左

　１４渡辺勇太朗（３年＝浦和学院）右右

　１５野尻　幸輝（３年＝木更津総合）右左

　１６吉田　輝星（３年＝金足農）右右

　１７奥川　恭伸（２年＝星稜）右右

　１８市川　悠太（３年＝明徳義塾）右右

　１９山田　龍聖（３年＝高岡商）左左

　▽捕手

　１０小泉　航平（３年＝大阪桐蔭）右右

　２２根来　龍真（３年＝常葉大菊川）右左

　▽内野手

　　１中川　卓也（３年＝大阪桐蔭）右左※主将

　　２日置　　航（３年＝日大三）右右

　　５根尾　　昂（３年＝大阪桐蔭）右左

　　７小園　海斗（３年＝報徳学園）右左

　　８奈良間大己（３年＝常葉大菊川）右右

　▽外野手

　２１蛭間　拓哉（３年＝浦和学院）左左

　２４峯　　圭汰（３年＝創成館）右右

　２８藤原　恭大（３年＝大阪桐蔭）左左

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