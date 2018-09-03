【Ｕ１８】大阪桐蔭クリーンアップで勝負！先発は木更津総合・野尻…香港戦スタメン発表
2018年9月3日17時52分 スポーツ報知
◆第１２回Ｕ１８アジア選手権 日本―香港（３日・ＫＩＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム宮崎）
第１２回Ｕ１８アジア選手権大会が３日、宮崎で開幕。連覇を狙う日本は、１次ラウンド（Ｒ）初戦で香港と対戦する。
クリーンアップは３番中川、４番藤原、５番根尾。捕手で９番の小泉を含め大阪桐蔭から４人がスタメンに名を連ねた。
【日本代表スタメン】
１（遊）小園、２（二）奈良間、３（一）中川、４（中）藤原、５（右）根尾、６（投）野尻、７（左）蛭間、８（三）日置、９（捕）小泉
日本代表メンバーは以下の通り。（左から背番号、名前、学年、所属校、投打）
▽投手
１１柿木 蓮（３年＝大阪桐蔭）右右
１３板川 佳矢（３年＝横浜）左左
１４渡辺勇太朗（３年＝浦和学院）右右
１５野尻 幸輝（３年＝木更津総合）右左
１６吉田 輝星（３年＝金足農）右右
１７奥川 恭伸（２年＝星稜）右右
１８市川 悠太（３年＝明徳義塾）右右
１９山田 龍聖（３年＝高岡商）左左
▽捕手
１０小泉 航平（３年＝大阪桐蔭）右右
２２根来 龍真（３年＝常葉大菊川）右左
▽内野手
１中川 卓也（３年＝大阪桐蔭）右左※主将
２日置 航（３年＝日大三）右右
５根尾 昂（３年＝大阪桐蔭）右左
７小園 海斗（３年＝報徳学園）右左
８奈良間大己（３年＝常葉大菊川）右右
▽外野手
２１蛭間 拓哉（３年＝浦和学院）左左
２４峯 圭汰（３年＝創成館）右右
２８藤原 恭大（３年＝大阪桐蔭）左左