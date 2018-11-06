東京都高野連が１２月のキューバ遠征メンバーを発表 日大三の１５０キロ右腕・井上ら
2018年11月6日15時41分 スポーツ報知
東京都高野連は６日、１２月に行うキューバ遠征の都選抜メンバー２０人を発表した。今夏の第１００回全国高校野球選手権記念大会の記念事業のひとつで、高校生年代のキューバ遠征は全国初。５日にセレクションを行い、今年の甲子園に春夏連続で出場した日大三の１５０キロ右腕・井上広輝（２年）らが名を連ねた。
監督は帝京・前田三夫監督（６９）が務めるほか、日大三・小倉全由監督（６１）が総合コーチ、早実・和泉実監督（５７）が打撃・バッテリーコーチ、二松学舎大付・市原勝人監督（５３）が投手コーチを務める。
メンバー２０人は以下の通り（名前の前の数字は背番号）。
▽投手
１伊藤大征（早実２年）
２坂本一樹（岩倉２年）
３宮里優吾（岩倉２年）
４井上広輝（日大三２年）
５武内寛斗（八王子学園八王子２年）
６谷幸之助（関東第一２年）
７中村晃太朗（東海大菅生２年）
８細野晴希（東亜学園２年）
▽捕手
９小山翔暉（東海大菅生２年）
１０佐藤英雄（日大三２年）
１１宮崎恭輔（国学院久我山２年）
▽内野手
１２成瀬脩人（東海大菅生２年）
１３藤波怜央（帝京２年）
１４黒川麟太朗（国士舘２年）
１５生沼弥真人（早実２年）
１６山崎主真（日野２年）
１７小松涼馬（帝京１年）
▽外野手
１８右田稜真（二松学舎大付２年）
１９野村昇太郎（二松学舎大付２年）
２０古川風勝（創価２年）