東京都高野連が１２月のキューバ遠征メンバーを発表 日大三の１５０キロ右腕・井上ら

東京都高野連は６日、１２月に行うキューバ遠征の都選抜メンバー２０人を発表した。今夏の第１００回全国高校野球選手権記念大会の記念事業のひとつで、高校生年代のキューバ遠征は全国初。５日にセレクションを行い、今年の甲子園に春夏連続で出場した日大三の１５０キロ右腕・井上広輝（２年）らが名を連ねた。

監督は帝京・前田三夫監督（６９）が務めるほか、日大三・小倉全由監督（６１）が総合コーチ、早実・和泉実監督（５７）が打撃・バッテリーコーチ、二松学舎大付・市原勝人監督（５３）が投手コーチを務める。

メンバー２０人は以下の通り（名前の前の数字は背番号）。

▽投手

１伊藤大征（早実２年）

２坂本一樹（岩倉２年）

３宮里優吾（岩倉２年）

４井上広輝（日大三２年）

５武内寛斗（八王子学園八王子２年）

６谷幸之助（関東第一２年）

７中村晃太朗（東海大菅生２年）

８細野晴希（東亜学園２年）

▽捕手

９小山翔暉（東海大菅生２年）

１０佐藤英雄（日大三２年）

１１宮崎恭輔（国学院久我山２年）

▽内野手

１２成瀬脩人（東海大菅生２年）

１３藤波怜央（帝京２年）

１４黒川麟太朗（国士舘２年）

１５生沼弥真人（早実２年）

１６山崎主真（日野２年）

１７小松涼馬（帝京１年）

▽外野手

１８右田稜真（二松学舎大付２年）

１９野村昇太郎（二松学舎大付２年）

２０古川風勝（創価２年）