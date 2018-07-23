注 目 Ｊリーグ速報   名古屋場所千秋楽   【アンケート】夏の甲子園「年代別ベストゲーム」
Facebook
Twitter

大谷翔平３戦連続スタメン…両軍スタメン発表

2018年7月23日2時28分  スポーツ報知
  • ５番・指名打者で出場する大谷（ロイター）

　◆エンゼルスーアストロズ（２２日、アナハイム）

　エンゼルスの大谷翔平投手（２４）は２２日（日本時間２３日）、本拠地のアストロズ戦で「５番・指名打者」で３試合連続でスタメン出場する。

　大谷は２１日の本拠地・アストロズ戦で「５番・指名打者」で先発フル出場。４回の第２打席でメジャー通算１９８勝のＪ・バーランダーから右越え二塁打を放つなど出場６戦ぶり今季１１度目のマルチ安打をマークした。

　アストロズはランス・マカラーズＪｒ．が先発する。今季は１９試合登板し、１０勝４敗、防御率３・７７。大谷とは初対決となる。

　両軍のスタメンは以下の通り。

　【エンゼルス】

　１（右）カルフーン、２（遊）シモンズ、３（中）トラウト、４（左）アップトン、５（指）大谷翔平、６（二）キンズラー、７（一）バルブエナ、８（捕）ブリセノ、９（三）フレッチャー、（投）ヒーニー

　【アストロズ】

　１（右）スプリンガー、２（遊）ブレグマン、３（二）アルトゥーベ、４（一）グリエル、５（指）ガティス、６（左）ゴンザレス、７（三）デービス、８（捕）フェドロウィック、９（中）ケンプ、（投）マカラーズ

試合詳細
ＭＬＢ
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ