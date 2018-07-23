大谷翔平３戦連続スタメン…両軍スタメン発表

◆エンゼルスーアストロズ（２２日、アナハイム）

エンゼルスの大谷翔平投手（２４）は２２日（日本時間２３日）、本拠地のアストロズ戦で「５番・指名打者」で３試合連続でスタメン出場する。

大谷は２１日の本拠地・アストロズ戦で「５番・指名打者」で先発フル出場。４回の第２打席でメジャー通算１９８勝のＪ・バーランダーから右越え二塁打を放つなど出場６戦ぶり今季１１度目のマルチ安打をマークした。

アストロズはランス・マカラーズＪｒ．が先発する。今季は１９試合登板し、１０勝４敗、防御率３・７７。大谷とは初対決となる。

両軍のスタメンは以下の通り。

【エンゼルス】

１（右）カルフーン、２（遊）シモンズ、３（中）トラウト、４（左）アップトン、５（指）大谷翔平、６（二）キンズラー、７（一）バルブエナ、８（捕）ブリセノ、９（三）フレッチャー、（投）ヒーニー

【アストロズ】

１（右）スプリンガー、２（遊）ブレグマン、３（二）アルトゥーベ、４（一）グリエル、５（指）ガティス、６（左）ゴンザレス、７（三）デービス、８（捕）フェドロウィック、９（中）ケンプ、（投）マカラーズ