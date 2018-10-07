注 目 ＪＣＢ決済開始！馬トク   プロ野球速報   Ｊリーグ速報 お知らせ 東北支局 契約記者募集
Facebook
Twitter

【セ・パ公示】（７日）シーズン終えた西武、山川ら２８選手を抹消

2018年10月7日17時30分  スポーツ報知

　◆セ・リーグ（７日）

　【出場選手登録】

　▽広島　飯田哲矢投手

　▽阪神　板山祐太郎外野手

　▽ＤｅＮＡ　西森将司捕手

　▽ヤクルト　石川雅規投手、田代将太郎外野手

　【同抹消】

　▽広島　ヘルウェグ投手

　▽ＤｅＮＡ　山下幸輝内野手

　▽ヤクルト　武内晋一内野手

　◆パ・リーグ（７日）

　【出場選手登録】

　▽ソフトバンク　中田賢一投手

　▽ロッテ　根元俊一内野手

　▽ロッテ　福浦和也内野手

　【同抹消】

　▽ソフトバンク　二保旭投手、本多雄一内野手

　▽西武　今井達也投手、増田達至投手、齊藤大将投手、十亀剣投手、野田昇吾投手、平井克典投手、伊藤翔投手、マーティン投手、小川龍也投手、武隈祥太投手、松本直晃投手、森友哉捕手、炭谷銀仁朗捕手、岡田雅利捕手、浅村栄斗内野手、外崎修汰内野手、源田壮亮内野手、山川穂高内野手、山田遥楓内野手、中村剛也内野手、メヒア内野手、栗山巧外野手、松井稼頭央外野手、金子侑司外野手、木村文紀外野手、秋山翔吾外野手、熊代聖人外野手、斉藤彰吾外野手

　▽楽天　ウィーラー内野手、ディクソン外野手

　▽ロッテ　石川歩投手、安田尚憲内野手、高濱卓也内野手

※注　引退選手・特例登録を適用したソフトバンクの本多雄一選手は、シーズン終了まで再度の出場選手登録をすることができない。

プロ野球
コラムでＨＯ！一覧へ
今日のスポーツ報知（東京版）
スポーツ報知の購読のお申し込みはこちら
ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ