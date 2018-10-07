【セ・パ公示】（７日）シーズン終えた西武、山川ら２８選手を抹消

◆セ・リーグ（７日）

【出場選手登録】

▽広島 飯田哲矢投手

▽阪神 板山祐太郎外野手

▽ＤｅＮＡ 西森将司捕手

▽ヤクルト 石川雅規投手、田代将太郎外野手

【同抹消】

▽広島 ヘルウェグ投手

▽ＤｅＮＡ 山下幸輝内野手

▽ヤクルト 武内晋一内野手

◆パ・リーグ（７日）

【出場選手登録】

▽ソフトバンク 中田賢一投手

▽ロッテ 根元俊一内野手

▽ロッテ 福浦和也内野手

【同抹消】

▽ソフトバンク 二保旭投手、本多雄一内野手

▽西武 今井達也投手、増田達至投手、齊藤大将投手、十亀剣投手、野田昇吾投手、平井克典投手、伊藤翔投手、マーティン投手、小川龍也投手、武隈祥太投手、松本直晃投手、森友哉捕手、炭谷銀仁朗捕手、岡田雅利捕手、浅村栄斗内野手、外崎修汰内野手、源田壮亮内野手、山川穂高内野手、山田遥楓内野手、中村剛也内野手、メヒア内野手、栗山巧外野手、松井稼頭央外野手、金子侑司外野手、木村文紀外野手、秋山翔吾外野手、熊代聖人外野手、斉藤彰吾外野手

▽楽天 ウィーラー内野手、ディクソン外野手

▽ロッテ 石川歩投手、安田尚憲内野手、高濱卓也内野手

※注 引退選手・特例登録を適用したソフトバンクの本多雄一選手は、シーズン終了まで再度の出場選手登録をすることができない。