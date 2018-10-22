【日本ハム】田中賢、鶴岡が北海道胆振東部地震の復興支援活動に参加

日本ハムの田中賢介内野手（３７）、鶴岡慎也捕手（３７）が１１月１８日に札幌市内で行われる北海道胆振東部地震の復興支援活動に参加する。元コンサドーレ札幌の曽田雄志氏が発起人となった『Ａ―ｓｏｌｕｔｉｏｎ 北海道復興支援プロジェクト 「厚真っ子、全員集合！」』に賛同。被害の大きかった厚真町の小学生を札幌に招待して交流する企画に出席する。

日本ハムからは田中賢と鶴岡。コンサドーレ札幌からはＤＦ石川直樹、ＭＦ早坂良太、ＭＦ兵藤慎剛ら３選手。バレーボールＶ３（３部）のヴォレアス北海道・古川史郎選手らが参加予定。子供たちと一緒に昼食を食べ、野球やサッカーなどスポーツを通じ、笑顔を届けることが目的だという。

活動資金は１１月３０日まで目標金額１５０万円としてクラウドファンディングで募集中。支援者には同企画に賛同したアスリートのサイン入りグッズ、被害のひどかった厚真町、むかわ町、安平町の特産品などが返礼品として届けられる。

詳細はＨＰへ（ｈｔｔｐｓ：／／ｃａｍｐ‐ｆｉｒｅ．ｊｐ／ｐｒｏｊｅｃｔｓ／ｖｉｅｗ／９９９４０？ｆｂｃｌｉｄ＝ＩｗＡＲ２ＶｄＹｍｉＰｆＧｓ８３ＺｌＯ０ＨＲ０ＱＷ８ｐ４ＨＳ８ＮｉＯｎＮｔ２ＰＪＯ７ＧｃＣＢｕ‐Ｓ７ＴｅＧ２ＱｚｘＬａ２Ａ）