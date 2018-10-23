ＦＡ有資格者９１選手一覧 広島・丸、西武・浅村、オリックス・西らの動向に注目

広島・丸 オリックス・西 日本野球機構（ＮＰＢ）は２３日、フリーエージェント（ＦＡ）有資格者９１選手を公示した。国内ＦＡの資格を新たに取得したのは丸（広島）、浅村（西武）ら１７人。海外ＦＡは中田（日本ハム）ら１２人が初取得した。４人は再取得となった。 日本シリーズ終了日の翌日から土、日曜日と祝日を除く７日以内に在籍球団に意思を表明すればＦＡ権を行使でき、「ＦＡ宣言選手」として公示された翌日から契約交渉が可能となる。 ２０１８年度のＦＡ有資格選手は以下。 【広島】 （国内） 天谷 宗一郎 丸 佳浩 松山 竜平 （海外） 石原 慶幸 永川 勝浩 小窪 哲也 赤松 真人 新井 貴浩 【阪神】 （国内） Ｒ・メッセンジャー 俊介 上本 博紀 （海外） 西岡 剛 福留 孝介 鳥谷 敬 【ＤｅＮＡ】 （国内） Ｇ 後藤 武敏 （海外） 石川 雄洋 【巨人】 （国内） 澤村 拓一 吉川 光夫 （海外） 阿部 慎之助 内海 哲也 亀井 善行 坂本 勇人 山口 鉄也 西村 健太朗 寺内 崇幸 杉内 俊哉 長野 久義 【中日】 （国内） 工藤 隆人 堂上 直倫 吉見 一起 松坂 大輔 谷元 圭介 （海外） 荒木 雅博 岩瀬 仁紀 藤井 淳志 山井 大介 平田 良介 大島 洋平 【ヤクルト】 （国内） 青木 宣親 三輪 正義 （海外） 石川 雅規 坂口 智隆 畠山 和洋 雄平 館山 昌平 松岡 健一 武内 晋一 大松 尚逸 川端 慎吾 【ソフトバンク】 （国内） 攝津 正 柳田 悠岐 （海外） 本多 雄一 高谷 裕亮 吉村 裕基 長谷川 勇也 内川 聖一 五十嵐 亮太 城所 龍磨 川島 慶三 明石 健志 中田 賢一 【西武】 （国内） 浅村 栄斗 秋山 翔吾 （海外） 中村 剛也 炭谷 銀仁朗 松井 稼頭央 【楽天】 （海外） 藤田 一也 嶋 基宏 青山 浩二 渡辺 直人 聖澤 諒 細川 亨 久保 裕也 【オリックス】 （国内） 西 勇輝 （海外） 岸田 護 Ｔ－岡田 山崎 勝己 金子 千尋 中島 宏之 【日本ハム】 （海外） 實松 一成 矢野 謙次 宮西 尚生 中田 翔 田中 賢介 【ロッテ】 （国内） 岡田 幸文 角中 勝也 清田 育宏 大谷 智久 （海外） 福浦 和也 根元 俊一 唐川 侑己