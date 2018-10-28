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広島が先勝　ジョンソン７回１失点の力投…日本シリーズ試合経過

2018年10月28日21時48分  スポーツ報知
  • ５回１死二、三塁、中前へ２点適時打を放ち、広瀬コーチ（左）と笑顔でハイタッチする鈴木（カメラ・岩下　翔太）

　◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０１８第２戦　広島５―１ソフトバンク（２８日・マツダスタジアム）

　【試合経過】

　◇１回（ソ０、広１）

　【ソ】川島二飛、今宮、グラシアルともに三振

　【広】田中左前二塁打、菊池の投前バントで田中三進、丸三振、鈴木の遊撃内野安打で田中生還、松山遊ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【ソ】柳田左飛、デスパイネ右飛、中村晃三振

　【広】安部三振、野間右前安打、石原の遊ゴロで野間二進、ジョンソン三振

　◇３回（ソ０、広２）

　【ソ】松田宣、甲斐ともに遊ゴロ、バンデンハーク三振

　【広】田中右前安打、菊池の二ゴロを二塁川島が失策し、田中三進、菊池二進、丸の左邪犠飛で田中生還、鈴木三振、松山の左前安打で菊池生還、安部の遊ゴロで松山二封

　◇４回（両軍０）

　【ソ】川島四球、今宮の中前安打で川島二進、中堅丸の失策で川島三進、グラシアル遊直、柳田三振、デスパイネのとき暴投で今宮二進、デスパイネ遊ゴロ

　【広】野間、石原、ジョンソン三者連続三振

　◇５回（ソ０、広２）

　【ソ】中村晃投ゴロ、松田宣二飛、甲斐三振

　【広】田中左飛、菊池左前安打、丸の右翼線二塁打で菊池三進、鈴木の中前安打で菊池、丸ともに生還、松山のとき丸二盗失敗、松山二ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【ソ】バンデンハークの代打西田三振、川島二ゴロ、今宮右飛

　【広】（投手大竹、遊撃西田）安部遊ゴロ、野間二直、石原三振

　◇７回（ソ１、広０）

　【ソ】グラシアル二ゴロ、柳田中前安打、デスパイネの左前安打で柳田二進、中村晃の二ゴロでデスパイネ二封、柳田三進、松田宣の中前安打で柳田生還、中村晃二進、甲斐一ゴロ

　【広】ジョンソンの代打メヒア三振、田中左前安打、菊池のとき田中二盗失敗、菊池右飛

　◇８回（両軍０）

　【ソ】（投手フランスア）西田三ゴロ、川島投ゴロ、大竹の代打明石四球、グラシアル右飛

　【広】（投手嘉弥真、二塁明石）丸三振、鈴木左前安打、松山の代打新井右飛、安部三振

　◇９回（ソ０、広Ｘ）

　【ソ】（投手中崎、一塁安部、三塁上本）柳田四球、デスパイネ三振、中村晃の一ゴロで柳田二進、松田宣遊ゴロ

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