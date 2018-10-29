【中日】組閣を発表 ヘッドコーチに伊東勤氏 村上隆行氏、門倉健氏らが入閣

中日の１軍ヘッドコーチへの就任が決まった伊東勤氏

中日は２９日、来季のコーチングスタッフを発表した。ヘッドコーチに前ロッテ監督の伊東勤氏（５６）、２軍投手コーチにＯＢの門倉健氏（４５）が就任する。カッコ内は年齢。前所属なしは今季と同じポスト。

【１軍】

▼監督 与田剛（５２）＝楽天２軍投手コーチ＝

▼ヘッドコーチ 伊東勤（５６）＝侍ジャパン強化副本部長、ロッテ前監督＝

▼打撃コーチ 村上隆行（５３）＝ベースボール・ファースト・リーグ ０６ブルズ監督＝

▼同 波留敏夫（４８）

▼投手コーチ 阿波野秀幸（５４）＝巨人３軍投手コーチ＝

▼同 赤堀元之（４８）＝ヤクルト２軍コーチ＝

▼バッテリーコーチ 中村武志（５１）＝韓国ＫＩＡ２軍バッテリーコーチ＝

▼内野守備走塁コーチ 奈良原浩（５０）

▼外野守備走塁コーチ 工藤隆人（３７）＝中日外野手＝

【２軍】

▼監督 小笠原道大（４５）

▼打撃コーチ 石井昭男（６３）

▼同 森野将彦（４０）

▼投手コーチ 門倉健（４５）＝元中日投手、野球解説者＝

▼同 小笠原孝（４１）

▼同 浅尾拓也（３４）＝中日投手＝

▼バッテリーコーチ 田村藤夫（５９）＝１軍バッテリーコーチから配置転換＝

▼内野守備走塁コーチ 荒木雅博（４１）＝中日内野手＝

▼外野守備走塁コーチ 英智（蔵本英智、４２）

▼巡回野手コーチ 立石充男（６０）＝楽天育成コーチ＝

▼１、２軍コンディショニングコーチ 勝崎耕世（５３）

▼同 宮前岳巳（４９）

▼同 塚本洋（４３）

※都裕次郎前２軍投手コーチ（５９）、岩田慎司前２軍投手コーチ（３１）、小川将俊前２軍バッテリーコーチ（３９）、渡辺博幸前２軍内野守備走塁コーチ（４８）、松岡功祐前育成コーチ（７５）はコーチングスタッフ以外に配置転換の見込み。