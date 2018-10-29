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【中日】組閣を発表　ヘッドコーチに伊東勤氏　村上隆行氏、門倉健氏らが入閣

2018年10月29日14時50分  スポーツ報知
  • 中日の１軍ヘッドコーチへの就任が決まった伊東勤氏

　中日は２９日、来季のコーチングスタッフを発表した。ヘッドコーチに前ロッテ監督の伊東勤氏（５６）、２軍投手コーチにＯＢの門倉健氏（４５）が就任する。カッコ内は年齢。前所属なしは今季と同じポスト。

【１軍】

　▼監督　与田剛（５２）＝楽天２軍投手コーチ＝

　▼ヘッドコーチ　伊東勤（５６）＝侍ジャパン強化副本部長、ロッテ前監督＝

　▼打撃コーチ　村上隆行（５３）＝ベースボール・ファースト・リーグ　０６ブルズ監督＝

　▼同　波留敏夫（４８）

　▼投手コーチ　阿波野秀幸（５４）＝巨人３軍投手コーチ＝

　▼同　赤堀元之（４８）＝ヤクルト２軍コーチ＝

　▼バッテリーコーチ　中村武志（５１）＝韓国ＫＩＡ２軍バッテリーコーチ＝

　▼内野守備走塁コーチ　奈良原浩（５０）

　▼外野守備走塁コーチ　工藤隆人（３７）＝中日外野手＝

【２軍】

　▼監督　小笠原道大（４５）

　▼打撃コーチ　石井昭男（６３）

　▼同　森野将彦（４０）

　▼投手コーチ　門倉健（４５）＝元中日投手、野球解説者＝

　▼同　小笠原孝（４１）

　▼同　浅尾拓也（３４）＝中日投手＝

　▼バッテリーコーチ　田村藤夫（５９）＝１軍バッテリーコーチから配置転換＝

　▼内野守備走塁コーチ　荒木雅博（４１）＝中日内野手＝

　▼外野守備走塁コーチ　英智（蔵本英智、４２）

　▼巡回野手コーチ　立石充男（６０）＝楽天育成コーチ＝

　▼１、２軍コンディショニングコーチ　勝崎耕世（５３）

　▼同　宮前岳巳（４９）

　▼同　塚本洋（４３）

　※都裕次郎前２軍投手コーチ（５９）、岩田慎司前２軍投手コーチ（３１）、小川将俊前２軍バッテリーコーチ（３９）、渡辺博幸前２軍内野守備走塁コーチ（４８）、松岡功祐前育成コーチ（７５）はコーチングスタッフ以外に配置転換の見込み。

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