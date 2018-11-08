【ソフトバンク】来季コーチングスタッフ発表 引退の本多氏が１軍内野守備走塁コーチ 復帰の新井氏は２軍打撃コーチ

１軍内野守備走塁コーチ就任が決まった本多氏

ソフトバンクは８日、来季のコーチングスタッフを発表した。今季限りで引退した本多雄一氏（３３）が、コーチ１年目としては異例の１軍内野守備走塁コーチ。１１年ぶりの復帰となった新井宏昌氏（６６）は、２軍打撃コーチ就任となった。

来季のコーチングスタッフと背番号は以下の通り

【１軍】

工藤公康監督「８１」

森浩之ヘッド「８６」

倉野信次投手コーチ「９４」

高村祐投手コーチ「９８」

立花義家打撃コーチ「８３」

関川浩一打撃コーチ「８８」

内野守備走塁 ８０ 本多雄一内野守備走塁コーチ「８０」

村松有人外野守備走塁コーチ「９３」

吉鶴憲治バッテリーコーチ「９５」

【２軍】

小川一夫監督「７１」

久保康生投手コーチ「８４」

若田部健一投手コーチ「７２」

佐久本昌広ファーム巡回投手コーチ（９１）

新井宏昌打撃コーチ「７７」

大道典良打撃コーチ「７５」

松山秀明内野守備走塁コーチ「７４」

井出竜也外野守備走塁コーチ「８７」

的山哲也バッテリーコーチ「８５」

【３軍】

藤本博史監督「７６」

田之上慶三郎投手コーチ「８２」

入来祐作投手コーチ「９９」

吉本亮打撃コーチ「７０」

笹川隆内野守備走塁コーチ「９７」

飯田哲也外野守備走塁コーチ「７８」バッテリー

加藤領健バッテリーコーチ「９６」

斉藤学リハビリ担当コーチ「７３」