【中日】根尾は春季キャンプ１軍スタート 松坂も

中日は２１日、２月１日から沖縄で行われる春季キャンプの１、２軍メンバー振り分けを発表した。与田剛監督（５３）が１軍キャンプへの帯同を公表していたドラフト１位・根尾昂内野手（１８）＝大阪桐蔭高＝や、昨季６勝を挙げた松坂大輔投手（３８）も１軍スタートが正式に決まった。ルーキーは根尾の他、ドラフト３位の勝野昌慶投手（２１）＝三菱重工名古屋＝と、同６位の滝野要外野手（２２）＝大商大＝が１軍切符をつかんだ。メンバーは以下の通り。

１軍（北谷町）

【投手】田島慎二、又吉克樹、柳裕也、松坂大輔、吉見一起、岡田俊哉、大野雄大、福谷浩司、佐藤優、山井大介、祖父江大輔、福敬登、勝野昌慶、鈴木博志、笠原祥太郎、藤嶋健人、ジョエリー・ロドリゲス、小熊凌祐、エンニー・ロメロ、ライデル・マルティネス

【捕手】大野奨太、木下拓哉、杉山翔大、加藤匠馬

【内野手】京田陽太、高橋周平、阿部寿樹、根尾昂、石川駿、亀澤恭平、福田永将、堂上直倫、ダヤン・ビシエド

【外野手】遠藤一星、井領雅貴、渡辺勝、ソイロ・アルモンテ、スティーブン・モヤ、滝野要、松井佑介、友永翔太

２軍（読谷村）

【投手】小笠原慎之介、谷元圭介、梅津晃大、阿知羅拓馬、石川翔、三ツ間卓也、清水達也、山本拓実、垣越建伸、伊藤準規、丸山泰資、木下雄介、鈴木翔太

【捕手】松井雅人、武山真吾、石橋康太、桂依央利

【内野手】高松渡、石垣雅海、石岡諒太、三ツ俣大樹、溝脇隼人

【外野手】藤井淳志、平田良介、大島洋平、伊藤康祐、近藤弘基

【育成選手】浜田智博、濱田達郎、大藏彰人、石田健人マルク、アリエル・マルティネス