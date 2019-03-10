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【侍ジャパン】４番・吉田正が初回満塁弾など５打点大暴れの快勝…メキシコ戦試合経過

2019年3月10日22時35分  スポーツ報知
  • １回無死満塁、先制の右越え満塁本塁打を放つ吉田正尚（カメラ・義村　治子）

　◆ＥＮＥＯＳ　侍ジャパンシリーズ２０１９　日本６―０メキシコ（１０日・京セラドーム大阪）

　侍ジャパンは１０日、メキシコと強化試合を行った。

　日本は初回に４番・吉田正の満塁弾などで５点を先制。７回にも吉田正の犠牲フライで加点した。

　投げては先発・原から山本、田口、三上、森原、森、山崎と小刻みな継投。７人でメキシコ打線を無得点に抑えた。

　【試合経過】

　◇９回（メ０、日Ｘ）

　【メ】（投手山崎、一塁中村奨、二塁吉川尚、遊撃京田）フアレスの代打アマダー二ゴロ、Ｂ．エルナンデス、ペレスともに三振

　◇８回（両軍０）

　【メ】（投手森）アギラル右飛、Ｖ．メンドーサ二ゴロ、メネセス遊ゴロ

　【日】（投手アビラ）大城三振、村上左前安打（代走京田）、甲斐三振のとき京田二盗、野間左飛

　◇７回（メ０、日１）

　【メ】（投手森原、捕手甲斐）ロペス三振、カリージョ遊ゴロ、Ｉ．ロドリゲス三ゴロ

　【日】（投手アロ）吉川尚三塁内野安打、中村奨死球で吉川尚二進、近藤の中飛で吉川尚三進、吉田正の左犠飛で吉川尚生還、上林捕邪飛

　◇６回（両軍０）

　【メ】（投手三上）Ｖ．メンドーサ中前安打、メネセス三ゴロ併殺打、フアレス中前安打、Ｂ．エルナンデスの右前安打でフアレス一挙三進、ペレス遊飛

　【日】（投手リオス）村上三振、田村右飛、野間一ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【メ】（投手田口）ロペス二塁内野安打、カリージャの左前安打でロペス二進、Ｉ．ロドリゲスの遊ゴロ併殺打でロペス三進、アギラル三振

　【日】（投手バルガス）吉田正中前安打、上林三振のとき吉田正二盗失敗で併殺、大城三振

　◇４回（両軍０）

　【メ】（三塁大城）Ｖ．メンドーサ一ゴロ、メネセス右中間二塁打フアレスの左前安打でメネセス三進、Ｂ．エルナンデス、ペレスともに三振

　【日】（投手レイエス）吉川尚左飛、中村奨三ゴロ、近藤左前安打、吉田正のとき近藤二盗失敗

　◇３回（両軍０）

　【メ】（投手山本）ロペス右飛、カリージョ遊ゴロ、Ｉ．ロドリゲス遊ゴロ失、アギラル遊ゴロ

　【日】大山死球（代走大城）、村上二飛、田村のとき大城二盗、田村三振、野間一ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【メ】フアレス三ゴロ、Ｂ．エルナンテ゛ス遊飛、ペレス遊ゴロ

　【日】吉川尚二ゴロ、中村奨四球、近藤のとき中村奨二盗、近藤三振、吉田正四球、上林の遊ゴロで吉田正二封

　◇１回（メ０、日５）

　【メ】Ｉ．ロドリゲス、アギラルともに遊ゴロ、Ｖ・メンドーサ左前安打、メネセス中飛

　【日】吉川尚中前安打、中村奨のとき吉川尚二盗、中村奨四球、近藤四球で満塁、吉田正右越１号満塁本塁打、上林三振、大山四球、村上のとき大山二盗、村上三振、（投手Ｆ．ロドリゲス）田村の中前安打で大山一挙生還、野間遊飛

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