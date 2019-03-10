【侍ジャパン】４番・吉田正が初回満塁弾など５打点大暴れの快勝…メキシコ戦試合経過

◆ＥＮＥＯＳ 侍ジャパンシリーズ２０１９ 日本６―０メキシコ（１０日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンは１０日、メキシコと強化試合を行った。

日本は初回に４番・吉田正の満塁弾などで５点を先制。７回にも吉田正の犠牲フライで加点した。

投げては先発・原から山本、田口、三上、森原、森、山崎と小刻みな継投。７人でメキシコ打線を無得点に抑えた。

【試合経過】

◇９回（メ０、日Ｘ）

【メ】（投手山崎、一塁中村奨、二塁吉川尚、遊撃京田）フアレスの代打アマダー二ゴロ、Ｂ．エルナンデス、ペレスともに三振

◇８回（両軍０）

【メ】（投手森）アギラル右飛、Ｖ．メンドーサ二ゴロ、メネセス遊ゴロ

【日】（投手アビラ）大城三振、村上左前安打（代走京田）、甲斐三振のとき京田二盗、野間左飛

◇７回（メ０、日１）

【メ】（投手森原、捕手甲斐）ロペス三振、カリージョ遊ゴロ、Ｉ．ロドリゲス三ゴロ

【日】（投手アロ）吉川尚三塁内野安打、中村奨死球で吉川尚二進、近藤の中飛で吉川尚三進、吉田正の左犠飛で吉川尚生還、上林捕邪飛

◇６回（両軍０）

【メ】（投手三上）Ｖ．メンドーサ中前安打、メネセス三ゴロ併殺打、フアレス中前安打、Ｂ．エルナンデスの右前安打でフアレス一挙三進、ペレス遊飛

【日】（投手リオス）村上三振、田村右飛、野間一ゴロ

◇５回（両軍０）

【メ】（投手田口）ロペス二塁内野安打、カリージャの左前安打でロペス二進、Ｉ．ロドリゲスの遊ゴロ併殺打でロペス三進、アギラル三振

【日】（投手バルガス）吉田正中前安打、上林三振のとき吉田正二盗失敗で併殺、大城三振

◇４回（両軍０）

【メ】（三塁大城）Ｖ．メンドーサ一ゴロ、メネセス右中間二塁打フアレスの左前安打でメネセス三進、Ｂ．エルナンデス、ペレスともに三振

【日】（投手レイエス）吉川尚左飛、中村奨三ゴロ、近藤左前安打、吉田正のとき近藤二盗失敗

◇３回（両軍０）

【メ】（投手山本）ロペス右飛、カリージョ遊ゴロ、Ｉ．ロドリゲス遊ゴロ失、アギラル遊ゴロ

【日】大山死球（代走大城）、村上二飛、田村のとき大城二盗、田村三振、野間一ゴロ

◇２回（両軍０）

【メ】フアレス三ゴロ、Ｂ．エルナンテ゛ス遊飛、ペレス遊ゴロ

【日】吉川尚二ゴロ、中村奨四球、近藤のとき中村奨二盗、近藤三振、吉田正四球、上林の遊ゴロで吉田正二封

◇１回（メ０、日５）

【メ】Ｉ．ロドリゲス、アギラルともに遊ゴロ、Ｖ・メンドーサ左前安打、メネセス中飛