【広島】広響、サンフレ、カープの“３大プロ”家族で無料鑑賞＆観戦！
2019年3月20日17時54分 スポーツ報知
広島は２０日、「Ｐ３ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 春の招待事業」と題して、広島県内在住の家族を対象に、プロオーケストラの広島交響楽団、サッカーＪ１・サンフレッチェ広島、プロ野球・広島東洋カープの“広島３大プロ”の演奏会、試合に無料招待する企画を発表した。
【日程】
▼野球 広島―ＤｅＮＡ（マツダスタジアム）４月２１日（日）午後１時３０分開始
▼サッカー 広島―横浜Ｍ（エディオンスタジアム広島）５月３日（祝）午後２時開始
▼オーケストラ 広島交響楽団「音楽の花束〈春〉～広響名曲コンサート～」（広島国際会議場フェニックスホール）５月１２日（日）午後３時開演
【要項】
▼資格 広島県内在住で、上記すべての日程に必ず参加できる、全員が小学生以上の家族
▼募集人数 ５組（１家族６人まで）
▼応募方法 応募専用フォーム（ｈｔｔｐｓ：／／ｃａｒｐ‐ｆａｎ．ｊｐ／ｅｖｅｎｔ／ｉｎｐｕｔ／２０１９ｐ３‐ｈ）または必要事項を明記して、はがき（〒７３２‐８５０１広島市南区南蟹屋２の３の１ （株）広島東洋カープ地域担当室）まで