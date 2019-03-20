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【広島】広響、サンフレ、カープの“３大プロ”家族で無料鑑賞＆観戦！

2019年3月20日17時54分  スポーツ報知

　広島は２０日、「Ｐ３　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ　春の招待事業」と題して、広島県内在住の家族を対象に、プロオーケストラの広島交響楽団、サッカーＪ１・サンフレッチェ広島、プロ野球・広島東洋カープの“広島３大プロ”の演奏会、試合に無料招待する企画を発表した。

　【日程】

　▼野球　広島―ＤｅＮＡ（マツダスタジアム）４月２１日（日）午後１時３０分開始

　▼サッカー　広島―横浜Ｍ（エディオンスタジアム広島）５月３日（祝）午後２時開始

　▼オーケストラ　広島交響楽団「音楽の花束〈春〉～広響名曲コンサート～」（広島国際会議場フェニックスホール）５月１２日（日）午後３時開演

　【要項】

　▼資格　広島県内在住で、上記すべての日程に必ず参加できる、全員が小学生以上の家族

　▼募集人数　５組（１家族６人まで）

　▼応募方法　応募専用フォーム（ｈｔｔｐｓ：／／ｃａｒｐ‐ｆａｎ．ｊｐ／ｅｖｅｎｔ／ｉｎｐｕｔ／２０１９ｐ３‐ｈ）または必要事項を明記して、はがき（〒７３２‐８５０１広島市南区南蟹屋２の３の１　（株）広島東洋カープ地域担当室）まで

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