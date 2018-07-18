直木賞に島本理生さん「ファーストラヴ」…湊かなえさんは落選

第１５９回芥川賞と直木賞（日本文学振興会主催）の選考会が１８日、東京・築地の料亭「新喜楽」で開かれた。

直木賞には、島本理生さん（３５）の「ファーストラヴ」が選ばれた。

ベストセラー連発の湊かなえさん（４５）、元スポーツ新聞記者の本城雅人さん（５３）は選に漏れた。

◆第１５９回直木賞候補者

上田早夕里「破滅の王」（双葉社）

木下昌輝「宇喜多の楽土」（文藝春秋）

窪美澄「じっと手を見る」（幻冬舎）

島本理生「ファーストラヴ」（文藝春秋）

本城雅人「傍流の記者」（新潮社）

湊かなえ「未来」（双葉社）

◆島本理生（しまもと・りお） １９８３年、東京・板橋区生まれ。３５歳。都立新宿山吹高等学校に在学中の２００１年に「シルエット」で、第４４回群像新人文学賞の優秀作を受賞し、デビュー。０６年、立教大学文学部日本文学科中退。作品に「ヨル」９８年「鳩よ！」掌編小説コンクール第２期１０月号当選、年間ＭＶＰ受賞。「シルエット」（０１年群像６月号＝第４４回群像新人文学賞優秀作受賞）、「リトル・バイ・リトル」（０２年群像１１月号＝第１２８回芥川賞候補、単行本は０３年講談社刊＝第２５回野間文芸新人賞受賞）、「生まれる森」（０３年群像１０月号＝第１３０回芥川賞候補）、「ナラタージュ」（０５年角川書店刊＝第１８回山本周五郎賞候補）、「大きな熊が来る前に、おやすみ。」（０６年新潮１月号＝第１３５回芥川賞候補）、「Ｂｉｒｔｈｄａｙ」（０６年群像１０月号＝第３３回川端康成文学賞候補）、「アンダスタンド・メイビー」（１０年中央公論新社刊＝第１４５回直木賞候補）、「Ｒｅｄ」（１４年中央公論新社刊＝第２１回島清恋愛文学賞受賞）、「夏の裁断」（１５年文學界６月号＝第１５３回芥川賞候補、単行本は１５年文藝春秋刊）など。