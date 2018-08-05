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「高校野球総選挙」松坂大輔は２位…１位は？　清原は？　

2018年8月5日22時47分  スポーツ報知
  • 横浜時代の松坂大輔

　テレビ朝日系「ファン１０万人がガチで投票！　高校野球総選挙！」（後６時５７分）が５日、放送された。夏の甲子園１００回目を記念し、お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（５３）、田中裕二（５３）が発表。

　ゲストに野村克也氏（８３）、太田幸司氏（６６）、定岡正二氏（６１）、古田敦也氏（５２）ら野球解説者、高校野球好きのタレントが出演し、高校野球について語り会った。太田浩幸司氏は１３位にランクイン。２６位に入った定岡氏は「全然。（ランクに）入っていないと思った」とニヤリ。１位予想では野村氏は「田中将大」、太田氏は「江川卓」、定岡氏は「太田幸司」を挙げていた。

　ベスト３０は以下の通り。

　　１位・松井秀喜（星稜）

　　２位・松坂大輔（横浜）

　　３位・江川卓（作新学院）

　　４位・清原和博（ＰＬ学園）

　　５位・田中将大（駒大苫小牧）

　　６位・大谷翔平（花巻東）

　　７位・王貞治（早実）

　　８位・桑田真澄（ＰＬ学園）

　　９位・清宮幸太郎（早実）

　１０位・ダルビッシュ有（東北）

　１１位・斎藤佑樹（早実）

　１２位・鈴木一朗（愛工大名電）

　１３位・太田幸司（三沢）

　１４位・原辰徳（東海大相模）

　１５位・坂東英二（徳島商）

　１６位・荒木大輔（早実）

　１７位・中村奨成（広陵）

　１８位・オコエ瑠偉（関東一）

　１９位・松井裕樹（桐光学園）

　２０位・藤浪晋太郎（大阪桐蔭）

　２１位・菊池雄星（花巻東）

　２２位・工藤公康（名古屋電気）

　２３位・尾崎行雄（浪商）

　２４位・中田翔（大阪桐蔭）

　２５位・香川伸行（浪商）

　２６位・定岡正二（鹿児島実）

　２７位・愛甲猛（横浜）

　２８位・安楽智大（済美）

　２９位・島袋洋奨（興南）

　３０位・水野雄仁（池田）

　※校名は当時。

　

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