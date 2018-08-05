「高校野球総選挙」松坂大輔は２位…１位は？ 清原は？
2018年8月5日22時47分 スポーツ報知
テレビ朝日系「ファン１０万人がガチで投票！ 高校野球総選挙！」（後６時５７分）が５日、放送された。夏の甲子園１００回目を記念し、お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（５３）、田中裕二（５３）が発表。
ゲストに野村克也氏（８３）、太田幸司氏（６６）、定岡正二氏（６１）、古田敦也氏（５２）ら野球解説者、高校野球好きのタレントが出演し、高校野球について語り会った。太田浩幸司氏は１３位にランクイン。２６位に入った定岡氏は「全然。（ランクに）入っていないと思った」とニヤリ。１位予想では野村氏は「田中将大」、太田氏は「江川卓」、定岡氏は「太田幸司」を挙げていた。
ベスト３０は以下の通り。
１位・松井秀喜（星稜）
２位・松坂大輔（横浜）
３位・江川卓（作新学院）
４位・清原和博（ＰＬ学園）
５位・田中将大（駒大苫小牧）
６位・大谷翔平（花巻東）
７位・王貞治（早実）
８位・桑田真澄（ＰＬ学園）
９位・清宮幸太郎（早実）
１０位・ダルビッシュ有（東北）
１１位・斎藤佑樹（早実）
１２位・鈴木一朗（愛工大名電）
１３位・太田幸司（三沢）
１４位・原辰徳（東海大相模）
１５位・坂東英二（徳島商）
１６位・荒木大輔（早実）
１７位・中村奨成（広陵）
１８位・オコエ瑠偉（関東一）
１９位・松井裕樹（桐光学園）
２０位・藤浪晋太郎（大阪桐蔭）
２１位・菊池雄星（花巻東）
２２位・工藤公康（名古屋電気）
２３位・尾崎行雄（浪商）
２４位・中田翔（大阪桐蔭）
２５位・香川伸行（浪商）
２６位・定岡正二（鹿児島実）
２７位・愛甲猛（横浜）
２８位・安楽智大（済美）
２９位・島袋洋奨（興南）
３０位・水野雄仁（池田）
※校名は当時。