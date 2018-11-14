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最多出場は五木ひろしの４８回目…紅白歌合戦出場歌手一覧

2018年11月14日14時28分  スポーツ報知
  • 紅白歌合戦出場が決まった歌手たち

　大みそかの「第６９回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時１５分）の出場歌手が１４日、東京・渋谷の同局で発表され、初出場歌手らが記者会見した。

　５月にジャニーズ事務所４年ぶりのＣＤデビューを飾り、デビュー曲「シンデレラガール」は約７０万枚のヒットを記録した６人組グループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」、同局サッカーテーマ曲を歌った男性６人組バンド「Ｓｕｃｈｍｏｓ（サチモス）」、女性シンガー・ソングライターあいみょん（２３）、５人組歌謡コーラスグループ・純烈が初出場を決めた。

出場歌手は以下の通り。（カッコ内は出場回数）

　【紅組】

ａｉｋｏ（１３）

あいみょん（初）

いきものがかり（１０）

石川さゆり（４１）

ＡＫＢ４８（１１）

丘みどり（２）

欅坂４６（３）

坂本冬美（３０）

島津亜矢（５）

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ（３）

ＤＡＯＫＯ（初）

天童よしみ（２３）

ＴＷＩＣＥ（２）

西野カナ（９）

乃木坂４６（４）

Ｐｅｒｆｕｍｅ（１１）

松田聖子（２２）

松任谷由実（３）

ＭＩＳＩＡ（３）

水森かおり（１６）

Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｌｅｅ　Ｍｏｎｓｔｅｒ（２）

　【白組】

嵐（１０）

五木ひろし（４８）

ＥＸＩＬＥ（１２）

関ジャニ∞（７）

Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ（初）

郷ひろみ（３１）

Ｓｕｃｈｍｏｓ（初）

三代目Ｊ　Ｓｏｕｌ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ（７）

純烈（初）

ＳＥＫＡＩ　ＮＯ　ＯＷＡＲＩ（５）

Ｓｅｘｙ　Ｚｏｎｅ（６）

ＤＡ　ＰＵＭＰ（６）

氷川きよし（１９）

福山雅治（１１）

Ｈｅｙ！　Ｓａｙ！　ＪＵＭＰ（２）

星野源（４）

三浦大知（２）

三山ひろし（４）

山内惠介（４）

ゆず（９）

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