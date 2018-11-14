最多出場は五木ひろしの４８回目…紅白歌合戦出場歌手一覧
2018年11月14日14時28分 スポーツ報知
大みそかの「第６９回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時１５分）の出場歌手が１４日、東京・渋谷の同局で発表され、初出場歌手らが記者会見した。
５月にジャニーズ事務所４年ぶりのＣＤデビューを飾り、デビュー曲「シンデレラガール」は約７０万枚のヒットを記録した６人組グループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」、同局サッカーテーマ曲を歌った男性６人組バンド「Ｓｕｃｈｍｏｓ（サチモス）」、女性シンガー・ソングライターあいみょん（２３）、５人組歌謡コーラスグループ・純烈が初出場を決めた。
出場歌手は以下の通り。（カッコ内は出場回数）
【紅組】
ａｉｋｏ（１３）
あいみょん（初）
いきものがかり（１０）
石川さゆり（４１）
ＡＫＢ４８（１１）
丘みどり（２）
欅坂４６（３）
坂本冬美（３０）
島津亜矢（５）
Ｓｕｐｅｒｆｌｙ（３）
ＤＡＯＫＯ（初）
天童よしみ（２３）
ＴＷＩＣＥ（２）
西野カナ（９）
乃木坂４６（４）
Ｐｅｒｆｕｍｅ（１１）
松田聖子（２２）
松任谷由実（３）
ＭＩＳＩＡ（３）
水森かおり（１６）
Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ（２）
【白組】
嵐（１０）
五木ひろし（４８）
ＥＸＩＬＥ（１２）
関ジャニ∞（７）
Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ（初）
郷ひろみ（３１）
Ｓｕｃｈｍｏｓ（初）
三代目Ｊ Ｓｏｕｌ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ（７）
純烈（初）
ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ（５）
Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ（６）
ＤＡ ＰＵＭＰ（６）
氷川きよし（１９）
福山雅治（１１）
Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ（２）
星野源（４）
三浦大知（２）
三山ひろし（４）
山内惠介（４）
ゆず（９）
ＹＯＳＨＩＫＩ ｆｅａｔ．ＨＹＤＥ（初）
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