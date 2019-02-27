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ワンオクの最新アルバム「Ｅｙｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｔｏｒｍ」デジタルアルバムランキング２週連続１位を獲得

2019年2月27日4時0分  スポーツ報知
  • ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫ「Ｅｙｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｔｏｒｍ」
  • ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫ

　ロックバンド・ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫの最新アルバム「Ｅｙｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｔｏｒｍ」（１３日配信開始）が、週間８０００ダウンロードを記録し、３月４日付の最新オリコン週間デジタルアルバムランキング（集計期間１８～２４日）で２週連続の１位を獲得した。

　本作には４月１９日公開の山崎賢人（２４）主演映画「キングダム」の主題歌「Ｗａｓｔｅｄ　Ｎｉｇｈｔｓ」や、現在公開中の神木隆之介（２５）主演映画「フォルトゥナの瞳」主題歌「Ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｔａｒｓ（ｆｅａｔ．Ｋｉｉａｒａ）」、さらにＨＯＮＤＡの新ＴＶＣＭ「ＯＮＥ　ＯＫ　ＲＯＣＫ×Ｈｏｎｄａ　Ｂｉｋｅ　『Ｇｏ，　Ｖａｎｔａｇｅ　Ｐｏｉｎｔ．』」篇第３弾ＣＭ曲「Ｓｔａｎｄ　Ｏｕｔ　Ｆｉｔ　Ｉｎ」などを含む、１３曲が収録されている。

　同グループは１９日から全２６公演を行う北米ツアー「ＥＹＥ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＴＯＲＭ　ＮＯＲＴＨ　ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＴＯＵＲ　２０１９」を開催。また５月には１１か所をめぐるヨーロッパツアー「ＥＹＥ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＴＯＲＭ　ＵＫ　＆　ＥＵＲＯＰＥＡＮ　ＴＯＵＲ　２０１９」が控えている。

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