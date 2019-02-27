ワンオクの最新アルバム「Ｅｙｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔｏｒｍ」デジタルアルバムランキング２週連続１位を獲得

ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ「Ｅｙｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔｏｒｍ」 ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ

ロックバンド・ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫの最新アルバム「Ｅｙｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔｏｒｍ」（１３日配信開始）が、週間８０００ダウンロードを記録し、３月４日付の最新オリコン週間デジタルアルバムランキング（集計期間１８～２４日）で２週連続の１位を獲得した。

本作には４月１９日公開の山崎賢人（２４）主演映画「キングダム」の主題歌「Ｗａｓｔｅｄ Ｎｉｇｈｔｓ」や、現在公開中の神木隆之介（２５）主演映画「フォルトゥナの瞳」主題歌「Ｉｎ ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ（ｆｅａｔ．Ｋｉｉａｒａ）」、さらにＨＯＮＤＡの新ＴＶＣＭ「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ×Ｈｏｎｄａ Ｂｉｋｅ 『Ｇｏ， Ｖａｎｔａｇｅ Ｐｏｉｎｔ．』」篇第３弾ＣＭ曲「Ｓｔａｎｄ Ｏｕｔ Ｆｉｔ Ｉｎ」などを含む、１３曲が収録されている。

同グループは１９日から全２６公演を行う北米ツアー「ＥＹＥ ＯＦ ＴＨＥ ＳＴＯＲＭ ＮＯＲＴＨ ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＴＯＵＲ ２０１９」を開催。また５月には１１か所をめぐるヨーロッパツアー「ＥＹＥ ＯＦ ＴＨＥ ＳＴＯＲＭ ＵＫ ＆ ＥＵＲＯＰＥＡＮ ＴＯＵＲ ２０１９」が控えている。