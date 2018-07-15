オカダ・カズチカ、Ｇ１初戦でホワイトの金的攻撃に敗れる！棚橋はみのるに辛勝…開幕戦全成績
2018年7月15日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（１４日、東京・大田区総合体育館、観衆３９０７人札止め）
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇後藤洋央紀、邪道（６分２３秒 牛殺し→片エビ固め）トーア・ヘナーレ、成田蓮●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇石井智宏、ＳＨＯ（７分１５秒 垂直落下式ブレンバスター→片エビ固め）矢野通、ＹＯＨ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇タマ・トンガ、タンガ・ロア（６分１３秒 ガンスタン→片エビ固め）ジュース・ロビンソン、デビッド・フィンレー●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ザック・セイバーＪｒ、ＴＡＫＡみちのく（５分２９秒 セイバードライバー→片エビ固め）飯伏幸太、高橋裕二郎●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（５分４５秒 Ｓｋｕｌｌ Ｅｎｄ）ケニー・オメガ、チェーズ・オーエンズ●
▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇真壁刀義＝勝ち点２（１１分０５秒 キングコング・ニードロップ→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●＝勝ち点０
▽同
〇ハングマン・ペイジ＝勝ち点２（８分０４秒 反則勝ち）バッドラック・ファレ●＝勝ち点０
▽同
〇マイケル・エルガン＝勝ち点２（１６分０８秒 エルガンボム→エビ固め）ＥＶＩＬ●＝勝ち点０
▽同
〇棚橋弘至＝勝ち点２（１３分５９秒 ハイフライフロー→片エビ固め）鈴木みのる●＝勝ち点０
▽同
〇ジェイ・ホワイト＝勝ち点２（２５分３６秒 ブレードランナー→片エビ固め）オカダ・カズチカ●＝勝ち点０