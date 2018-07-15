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オカダ・カズチカ、Ｇ１初戦でホワイトの金的攻撃に敗れる！棚橋はみのるに辛勝…開幕戦全成績

2018年7月15日0時0分  スポーツ報知
  • Ｇ１クライマックス初戦でオカダ・カズチカを破ったジェイ・ホワイト

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（１４日、東京・大田区総合体育館、観衆３９０７人札止め）

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇後藤洋央紀、邪道（６分２３秒　牛殺し→片エビ固め）トーア・ヘナーレ、成田蓮●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇石井智宏、ＳＨＯ（７分１５秒　垂直落下式ブレンバスター→片エビ固め）矢野通、ＹＯＨ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タマ・トンガ、タンガ・ロア（６分１３秒　ガンスタン→片エビ固め）ジュース・ロビンソン、デビッド・フィンレー●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ザック・セイバーＪｒ、ＴＡＫＡみちのく（５分２９秒　セイバードライバー→片エビ固め）飯伏幸太、高橋裕二郎●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ、内藤哲也（５分４５秒　Ｓｋｕｌｌ　Ｅｎｄ）ケニー・オメガ、チェーズ・オーエンズ●

　▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇真壁刀義＝勝ち点２（１１分０５秒　キングコング・ニードロップ→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●＝勝ち点０

　▽同

　〇ハングマン・ペイジ＝勝ち点２（８分０４秒　反則勝ち）バッドラック・ファレ●＝勝ち点０

　▽同

　〇マイケル・エルガン＝勝ち点２（１６分０８秒　エルガンボム→エビ固め）ＥＶＩＬ●＝勝ち点０

　▽同

　〇棚橋弘至＝勝ち点２（１３分５９秒　ハイフライフロー→片エビ固め）鈴木みのる●＝勝ち点０

　▽同

　〇ジェイ・ホワイト＝勝ち点２（２５分３６秒　ブレードランナー→片エビ固め）オカダ・カズチカ●＝勝ち点０

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