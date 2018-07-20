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飯伏とオメガが開幕２連勝！内藤も石井下し初白星…Ｇ１全成績

2018年7月20日0時0分  スポーツ報知
  • Ｇ１で開幕２連勝を飾り、笑顔のケニー・オメガ

　　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（１９日、東京・後楽園ホール、観衆１７３０人札止め）

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇ＹＯＨ、ジェイ・ホワイト（８分１１秒　逆エビ固め）マイケル・エルガン、成田蓮●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇鈴木みのる、エル・デスペラード（９分０７秒　ゴッチ式パイルドライバー→エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＳＨＯ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ（６分１４秒　Ｂａｎｓｈｅｅ　Ｍｕｚｚｌｅ）真壁刀義、トーア・ヘナーレ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（６分１５秒　エイプシット→片エビ固め）棚橋弘至、デビッド・フィンレー●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負
　〇ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ（５分４４秒　パッケージドライバー→エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●

　▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負
　〇ＳＡＮＡＤＡ＝勝ち点２（１０分４６秒　後方回転足折り固め）タマ・トンガ●＝勝ち点２

　▽同
　〇ザック・セイバーＪｒ．＝勝ち点２（１０分３４秒　変型足折り固め）矢野通●＝勝ち点０

　▽同
　〇飯伏幸太＝勝ち点４（１３分０３秒　カミゴェ→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点０

　▽同
　〇内藤哲也＝勝ち点２（１９分１３秒　デスティーノ→片エビ固め）石井智宏●＝勝ち点２

　▽同
　〇ケニー・オメガ＝勝ち点４（１９分２９秒　片翼の天使→片エビ固め）後藤洋央紀●＝勝ち点２

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