飯伏とオメガが開幕２連勝！内藤も石井下し初白星…Ｇ１全成績
2018年7月20日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（１９日、東京・後楽園ホール、観衆１７３０人札止め）
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＹＯＨ、ジェイ・ホワイト（８分１１秒 逆エビ固め）マイケル・エルガン、成田蓮●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇鈴木みのる、エル・デスペラード（９分０７秒 ゴッチ式パイルドライバー→エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＳＨＯ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ（６分１４秒 Ｂａｎｓｈｅｅ Ｍｕｚｚｌｅ）真壁刀義、トーア・ヘナーレ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（６分１５秒 エイプシット→片エビ固め）棚橋弘至、デビッド・フィンレー●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ（５分４４秒 パッケージドライバー→エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●
▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ＝勝ち点２（１０分４６秒 後方回転足折り固め）タマ・トンガ●＝勝ち点２
▽同
〇ザック・セイバーＪｒ．＝勝ち点２（１０分３４秒 変型足折り固め）矢野通●＝勝ち点０
▽同
〇飯伏幸太＝勝ち点４（１３分０３秒 カミゴェ→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点０
▽同
〇内藤哲也＝勝ち点２（１９分１３秒 デスティーノ→片エビ固め）石井智宏●＝勝ち点２
▽同
〇ケニー・オメガ＝勝ち点４（１９分２９秒 片翼の天使→片エビ固め）後藤洋央紀●＝勝ち点２