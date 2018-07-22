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オメガ、反則勝ちでただ一人開幕３連勝！飯伏は矢野に敗れ初黒星…Ｇ１全成績

2018年7月22日0時0分  スポーツ報知
  • 内藤をコーナーポストから投げ捨てるジュースロビンソン

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（２１日、東京・後楽園ホール、観衆１７３４人札止め）

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＳＨＯ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（６分４０秒　ジャーマンスープレックスホールド）マイケル・エルガン、成田蓮●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（６分０６秒　エイプシット→片エビ固め）ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇鈴木みのる、エル・デスペラード（６分００秒　ゴッチ式パイルドライバー→エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ（７分０１秒　ライト・オブ・パッセージ→片エビ固め）棚橋弘至、デビッド・フィンレー●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇真壁刀義、トーア・ヘナーレ（６分５４秒　キングコングニードロップ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●

　▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　▽矢野通●＝勝ち点２（８分２３秒　横入り式エビ固め）飯伏幸太＝勝ち点４〇

　▽同

　〇ＳＡＮＡＤＡ＝勝ち点４（１０分４５秒　後方回転足折り固め）ザック・セイバーＪｒ．●勝ち点２

　▽同

　〇内藤哲也＝勝ち点４（１６分４３秒　デスティーノ→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点０

　▽同

　〇ケニー・オメガ＝勝ち点６（９分５５秒　反則勝ち）タマ・トンガ●＝勝ち点２

　▽同

　〇石井智宏●＝勝ち点４（１８分１５秒　垂直落下式ブレンバスター→片エビ固め）後藤洋央紀●＝勝ち点２

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