オメガ、反則勝ちでただ一人開幕３連勝！飯伏は矢野に敗れ初黒星…Ｇ１全成績
2018年7月22日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（２１日、東京・後楽園ホール、観衆１７３４人札止め）
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＳＨＯ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（６分４０秒 ジャーマンスープレックスホールド）マイケル・エルガン、成田蓮●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇タンガ・ロア、バッドラック・ファレ（６分０６秒 エイプシット→片エビ固め）ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇鈴木みのる、エル・デスペラード（６分００秒 ゴッチ式パイルドライバー→エビ固め）ジェイ・ホワイト、ＹＯＨ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ハングマン・ペイジ、チェーズ・オーエンズ（７分０１秒 ライト・オブ・パッセージ→片エビ固め）棚橋弘至、デビッド・フィンレー●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇真壁刀義、トーア・ヘナーレ（６分５４秒 キングコングニードロップ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、外道●
▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負
▽矢野通●＝勝ち点２（８分２３秒 横入り式エビ固め）飯伏幸太＝勝ち点４〇
▽同
〇ＳＡＮＡＤＡ＝勝ち点４（１０分４５秒 後方回転足折り固め）ザック・セイバーＪｒ．●勝ち点２
▽同
〇内藤哲也＝勝ち点４（１６分４３秒 デスティーノ→片エビ固め）ジュース・ロビンソン●＝勝ち点０
▽同
〇ケニー・オメガ＝勝ち点６（９分５５秒 反則勝ち）タマ・トンガ●＝勝ち点２
▽同
〇石井智宏●＝勝ち点４（１８分１５秒 垂直落下式ブレンバスター→片エビ固め）後藤洋央紀●＝勝ち点２