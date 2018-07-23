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オカダ・カズチカ、真壁下し星を五分に！棚橋は３勝目…Ｇ１全成績

2018年7月23日0時0分  スポーツ報知
  • オカダ・カズチカ

　◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（２２日、東京・エスフォルタアリーナ八王子、観衆４３９９人満員）

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タンガ・ロア、タマ・トンガ（４分３６秒　エイプシット→片エビ固め）トーア・ヘナーレ、海野翔太●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＹＯＨ、後藤洋央紀（５分０９秒　ファイブスタークラッチ）矢野通、外道●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＳＨＯ、石井智宏（４分４７秒　腕ひしぎ逆十字固め）ザック・セイバーＪｒ、ＴＡＫＡみちのく●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ジュース・ロビンソン、デビッド・フィンレー（６分３０秒　プリズンス・スロウン→エビ固め）ケニー・オメガ、チェーズ・オーエンズ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ（７分３２秒　高角度前方回転エビ固め）飯伏幸太、高橋裕二郎●

　▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＝勝ち点２（１４分２２秒　カルマ→片エビ固め）マイケル・エルガン●＝勝ち点４

　▽同

　〇ＥＶＩＬ＝勝ち点６（１２分１３秒　反則勝ち）バッドラック・ファレ●＝勝ち点２

　▽同

　〇鈴木みのる＝勝ち点４（１０分３５秒　ゴッチ式パイルドライバー→体固め）ジェイ・ホワイト●＝勝ち点６

　▽同

　〇棚橋弘至＝勝ち点６（１２分０８秒　ハイフライフロー→片エビ固め）ハングマン・ペイジ●＝勝ち点２

　▽同

　〇オカダ・カズチカ＝勝ち点４（１５分１１秒　レインメーカー→片エビ固め）真壁刀義●＝勝ち点４

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