オカダ・カズチカ、真壁下し星を五分に！棚橋は３勝目…Ｇ１全成績
2018年7月23日0時0分 スポーツ報知
◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス２８」大会（２２日、東京・エスフォルタアリーナ八王子、観衆４３９９人満員）
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇タンガ・ロア、タマ・トンガ（４分３６秒 エイプシット→片エビ固め）トーア・ヘナーレ、海野翔太●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＹＯＨ、後藤洋央紀（５分０９秒 ファイブスタークラッチ）矢野通、外道●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＳＨＯ、石井智宏（４分４７秒 腕ひしぎ逆十字固め）ザック・セイバーＪｒ、ＴＡＫＡみちのく●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇ジュース・ロビンソン、デビッド・フィンレー（６分３０秒 プリズンス・スロウン→エビ固め）ケニー・オメガ、チェーズ・オーエンズ●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ（７分３２秒 高角度前方回転エビ固め）飯伏幸太、高橋裕二郎●
▽Ｇ１クライマックス２８・Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＝勝ち点２（１４分２２秒 カルマ→片エビ固め）マイケル・エルガン●＝勝ち点４
▽同
〇ＥＶＩＬ＝勝ち点６（１２分１３秒 反則勝ち）バッドラック・ファレ●＝勝ち点２
▽同
〇鈴木みのる＝勝ち点４（１０分３５秒 ゴッチ式パイルドライバー→体固め）ジェイ・ホワイト●＝勝ち点６
▽同
〇棚橋弘至＝勝ち点６（１２分０８秒 ハイフライフロー→片エビ固め）ハングマン・ペイジ●＝勝ち点２
▽同
〇オカダ・カズチカ＝勝ち点４（１５分１１秒 レインメーカー→片エビ固め）真壁刀義●＝勝ち点４